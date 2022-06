Krajniak otvoril prvé detské ihrisko Rodinka, v SR ich vznikne 106

Vígľaš 5. júna (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) otvoril v nedeľu prvé detské ihrisko Rodinka vo Vígľaši v regióne Podpoľania. Rodinný inkluzívny areál, ktorý vznikol za podpory ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, majú možnosť využiť aj zdravotne postihnuté deti, napríklad na vozíčkoch.



Ako pri otvorení uviedol Krajniak, postupne vyrastie 106 takýchto detských ihrísk z ekologického materiálu vo všetkých krajoch Slovenska. Bezbariérové hracie areály pre deti a rodiny pribudnú najviac v Žilinskom kraji, a to 23. Ďalej vzniknú v Košickom kraji, a to 12, v Banskobystrickom 14, v Prešovskom kraji 20, so siedmimi sa počíta v Bratislavskom a Trnavskom kraji, s 11 v Trenčianskom a s 12 v Nitrianskom kraji.