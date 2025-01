Kraj:Rekonštrukciu kuchyne v bojnickej nemocnici ukončia do konca 2025

Bojnice 12. januára (TASR) - Komplexnú rekonštrukciu kuchynského a jedálenského traktu Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach ukončia ešte tento rok. Do stavebných prác a nového vybavenia investuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) viac ako šesť miliónov eur. Oproti plánu si investícia vyžiadala práce navyše, posunul sa i termín ukončenia diela.



Predseda TSK Jaroslav Baška spomenul, že bojnická nemocnica je poslednou z nemocníc kraja, kde samospráva ešte nezabezpečila modernizáciu kuchyne. Objekt bol podľa neho v zlom stave, na čo upozorňovali i hygienici. TSK preto pristúpil k rekonštrukcii celého jedálenského a kuchynského traktu. "Práce plynule pokračujú, pri každej rekonštrukcii dochádza k určitým zmenám oproti projektovej dokumentácii. K tomu došlo aj tu a vyžiadalo si to i práce navyše, ako i predĺženie termínu rekonštrukcie," priblížil Baška.



Celý jedálenský a kuchynský trakt by mal byť podľa neho dokončený v októbri tohto roka, postupne a paralelne sa tam osadia aj technológie, ktoré sú potrebné.



Dodávateľ prác zrealizoval búracie práce, vymuroval hlavné priečky a osadil rozvody a siete. Výmenou prešli i okná a budova bude kompletne zateplená, čím sa zníži jej energetická náročnosť. Nižšie náklady na energie prinesie i nové vybavenie.



"Stavebná časť vyjde na 3,7 milióna eur, technológie do kuchyne a jedálne, ako i nové tri výťahy na 2,7 milióna eur. Modernizácia celého kuchynského a jedálenského traktu tak stojí približne 6,4 milióna eur," dodal Baška s tým, že zatiaľ to ide všetko z rozpočtu TSK.



S rekonštrukciou objektu začali v nemocnici ešte vlani v júni. Po obnove sa kapacita kuchyne i zvýši. Stravu majú pacienti a personál zabezpečenú, zamestnanci ju varia v priestoroch bývalej Základnej školy na ulici P. J. Šafárika v Prievidzi. Mesto ich nemocnici prenajalo za symbolický nájom, nemocnica bude hradiť i spotrebované energie.