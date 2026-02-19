< sekcia Regióny
Sú známi členovia Krajskej inovačnej rady v Prešovskom kraji
Autor TASR
Prešov 19. septembra (TASR) - Členovia novovzniknutej Krajskej inovačnej rady (KIR) Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sú známi. Ide o kľúčových aktérov z akademickej, podnikateľskej, verejnej aj neziskovej sféry, ktorí si v uplynulých dňoch prevzali menovacie dekréty a stretli sa na svojom prvom zasadnutí. Spoločne budú pracovať na podpore inovácií a inovačného ekosystému v území kraja. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Prešovský kraj chce byť aj krajom inovácií, inovačných nápadov a startupov. Máme na to, lebo hoci sme niekde na chvoste a sme najchudobnejší kraj s najnižším HDP, žijú tu šikovní ľudia, ktorí chcú na sebe a na rozvoji Prešovského kraja pracovať. Našou ambíciou je, aby sa inovácie stali prirodzenou súčasťou rozvoja regiónu - v školstve, doprave, zdravotníctve, podnikaní aj službách pre obyvateľov,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Platforma KIR PSK konkrétne spojila kľúčových aktérov regionálneho inovačného ekosystému - remeselníkov, technologické firmy, univerzity, na prax zamerané stredné školy, mestá a obce, ako aj talentovaných mladých ľudí.
Podstatou fungovania KIR PSK je medzisektorová spolupráca a vytváranie funkčných partnerstiev medzi všetkými relevantnými sektormi a občianskou spoločnosťou.
Členovia rady sa konkrétne zamerajú na podporu kvalitných inovačných nápadov, ktoré vzídu zo škôl, firiem či priamo z „terénu“, a budú vytvárať priestor pre ich koordináciu, mentoring, finančnú aj odbornú podporu. Ich ambíciou je tiež budovať v kraji inkubátory, fablaby a sandboxy na bezpečné testovanie nových konceptov, ich experimentovanie a vývoj. Rovnako dôležité bude i vytváranie tzv. welcome hubov, ktoré budú lákať mladých inovátorov a talenty späť do regiónu. Súčasťou vízie je však aj budovanie poradenských centier pre začínajúcich podnikateľov, ktoré ich nasmerujú k správnym partnerom, nástrojom podpory a zdrojom financovania.
KIR PSK je výstupom projektu Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému (ASIE), do ktorého PSK vstúpil v roku 2025 s rozpočtom 2,5 milióna eur financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Jeho hlavným výsledkom bude podľa Jeleňovej moderná Regionálna inovačná stratégia PSK 2025+. Tá nastaví dlhodobé smerovanie inovačnej politiky kraja, identifikuje jeho silné stránky, problémy a príležitosti a navrhne konkrétne opatrenia s reálnym dosahom na prax. Projekt ASIE sa však sústredí i na podporu vzniku a rastu inovatívnych firiem a startupov, ako aj na budovanie personálnych kapacít aj na rozvoj Geoportálu PSK.
Realizácia projektu ASIE prebieha v synergii s projektom Transformácie Inovačného partnerského centra (IPC 2.0).
