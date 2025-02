Krajská knižnica Karola Kmeťka uskutočnila vyše 230.000 výpožičiek

Nitra 7. februára (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre zrealizovala v roku 2024 celkovo 1113 podujatí pre deti, dospelých i seniorov. Ako informovala vo svojej hodnotiacej správe, medzi aktivitami sú besedy, súťaže, prednášky a rôzne literárne podujatia.



Ako knižnica pripomenula, v priebehu minulého roka uskutočnila 232.611 výpožičiek kníh. "Venovali sme sa 9794 registrovaným čitateľom, z ktorých bolo 4165 boli detí vo veku do 15 rokov. Do fondu našej knižnice pribudlo 2687 kníh. Okrem tlačených a elektronických kníh od apríla 2024 poskytujeme na vypožičanie aj audioknihy, čím do nášho katalógu pribudlo 1364 titulov. Z rebríčkov najpožičiavanejších kníh za rok 2024 vyplýva, že čitateľov z Nitry a okolia najviac lákajú detektívky, romány s napínavou zápletkou a romantické knihy," priblížila knižnica.



V priebehu minulého roka došlo k modernizácii viacerých priestorov. Väčšou obmenou prešla čitáreň a úsek literatúry pre deti a mládež. Zmenou prešla tiež študovňa, kde boli na konci roka vytvorené dva samostatné boxy s pohovkami, kreslami, stolíkmi a tabuľami. "Na rok 2025 máme naplánované ďalšie inovácie. S istotou medzi ne patrí spustenie inteligentného laboratória pod názvom SmartLab, rozširovanie spolupráce a organizovanie nových komunitných podujatí," uviedla knižnica.