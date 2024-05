Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre hľadá Naj knihu

Nitra 10. mája (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre hľadá spolu s ďalšími partnermi Naj knihu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za rok 2023. Ako informovala, verejnosť môže o najhodnotnejšej knihe rozhodovať v online hlasovaní od 1. júna do 31. augusta. "Víťazné knižné tituly vyhlásime na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa bude konať v septembri 2024," uviedli vyhlasovatelia súťaže.



Ako doplnili, súťaže obsahovo či graficky najhodnotnejších kníh vydaných za určité obdobie poukazujú na to najlepšie, čo v istom období na slovenskej literárnej scéne vyšlo. Zároveň prispievajú k ďalšej motivácii autorov a autoriek. "V nitrianskom regióne takýto typ súťaže chýbal. Vlani sme sa po vzore viacerých regiónov rozhodli vyplniť túto medzeru a usporiadali sme súťaž Naj kniha okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Tento rok s knižnicami v Nových Zámkoch, Komárne, Leviciach a v Topoľčanoch spúšťame súťaž Naj kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2023," doplnili organizátori.



Zoznam nominovaných titulov vytvorili výberom z fondov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre a knižníc, ktoré sú partnermi súťaže. Doplniť ho však môže ktokoľvek. Do konca mája má čitateľská verejnosť, autori, ilustrátori, vydavatelia či redaktori možnosť nominovať ďalšie tituly a doplniť tak pôvodný zoznam. "Podmienkou je, aby knižné tituly boli vydané v roku 2023, mali ISBN číslo a boli tematicky alebo osobou autora spojené s regiónom. Naším zámerom je podporiť literárnu tvorbu regionálnych autorov a autorov, ktorých tvorba sa spája s Nitrianskym krajom," dodala riaditeľka nitrianskej krajskej knižnice Slavomíra Krasňanová.