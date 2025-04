Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene bude mať nového riaditeľa

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene bude mať nového riaditeľa alebo riaditeľku. Bývalá šéfka Milota Torňošová odišla do starobného dôchodku. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraj (BBSK), ktorý knižnicu zriaďuje.



Dodala, že od prvého apríla dočasne menovali do funkcie dlhoročnú zamestnankyňu knižnice Lenku Malovcovú. „V zmysle zákona kraj do šiestich mesiacov vypíše výberové konanie na nového riaditeľa alebo riaditeľku knižnice,“ objasnila. Bývalá štatutárka požiadala BBSK o uvoľnenie z funkcie ku koncu marca tohto roka. Kraj jej požiadavke vyhovel.



V tomto roku tiež kraj plánuje rekonštrukciu zadného dvora knižnice a vybudovanie letnej čitárne za 325.000 eur. Predpokladá, že práce by sa mali začať v druhej polovici roka 2025. „Všetko bude záležať od jednotlivých krokov spustenia a ukončenia verejného obstarávania vrátane podpisu zmluvy so zhotoviteľom,“ spomenula Károlyová. Ako ďalej uviedla, práce sa zameriavajú na úpravu dvorového terénu, vybudovanie nového centrálneho výstupu na dvor vrátane oddychovej zóny, ktorá bude slúžiť pre čitateľov knižnice.



Projekt bude z investičného úveru 30 miliónov eur, ktorý BBSK rozdelí všetkým svojim okresom. Rozhodli o tom krajskí poslanci na marcovom rokovaní Zastupiteľstva BBSK. Pre Zvolenský okres je to 3.370.218 eur. Peniaze pôjdu okrem knižnice na cesty, mosty i kultúru.



Krajská knižnica mala vlani 66.850 evidovaných návštevníkov a získala 3722 knižných jednotiek. Zorganizovala 651 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho bolo 104 pre dospelých a 547 pre deti. Z celkového prírastku knižničných jednotiek získala 2878 kúpou a 844 darom.