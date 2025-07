Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene hľadá nového riaditeľa

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku. Vyplýva to z vyhláseného výberového konania. Na svojej oficiálnej webstránke o ňom informuje Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý knižnicu zriaďuje.



Kvalifikačnými predpokladmi sú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne ročná prax v oblasti kultúry a umenia. Ďalšími požiadavkami sú napríklad znalosť štátneho jazyka i návrh koncepcie rozvoja Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene na päť rokov. Uchádzači zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s viacerými prílohami. Ich zoznam a podrobné informácie nájdu na webe BBSK. Kraj pripomína, že písomnú prihlášku treba zaslať najneskôr do 22. júla v zalepenej obálke na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.



Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia BBSK uviedla, že bývalá šéfka knižnice Milota Torňošová odišla do starobného dôchodku. O uvoľnenie z funkcie požiadala kraj ku koncu marca tohto roka. Od prvého apríla tak dočasne menovali do funkcie dlhoročnú zamestnankyňu knižnice Lenku Malovcovú.



Krajská knižnica mala vlani 66.850 evidovaných návštevníkov a získala 3722 knižných jednotiek. Zorganizovala 651 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho bolo 104 pre dospelých a 547 pre deti. Z celkového prírastku knižničných jednotiek získala 2878 kúpou a 844 darom.