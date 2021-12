Krajská knižnica spustila detskú čitateľskú výzvu Zima s knihou

Žilina 2. decembra (TASR) – Krajská knižnica v Žiline spustila v stredu (1. 12.) detskú čitateľskú výzvu Zima s knihou. Podľa knihovníčky Krajskej knižnice Lady Rybárikovej je určená deťom od šesť do 15 rokov a potrvá do 25. februára 2022.



Doplnila, že prečítané knihy si deti majú priebežne zapisovať do čitateľského zápisníka, ktorý nájdu na stránke knižnice. "Deti vo veku od šesť do deväť rokov nám musia napísať, s kým si knihu čítali. Pretože cieľom je, aby sa do čítania zapojili aj ich rodičia. Spoločne potom môžu nakresliť obrázok k prečítanému príbehu a podpísať ho svojím menom. Deti vo veku od 10 do 15 rokov prosíme, aby napísali aj svoj názor, prečo sa im kniha páčila alebo nepáčila," uviedla Rybáriková.



Čitateľský zápisník a nakreslené obrázky majú deti priniesť do knižnice najneskôr do 4. marca 2022 alebo ich poslať e-mailom na adresu deti@krajskakniznicazilina.sk. "Z každej vekovej kategórie vyžrebujeme jedného šťastlivca, ktorý získa pekné vecné ceny. Žrebovanie výhercov sa uskutoční počas Týždňa slovenských knižníc v čase od 7. marca do 11. marca 2022," dodala Rybáriková.