Utorok 5. máj 2026
Krajská knižnica v Nitre hľadá Naj knihu NSK 2025

Nitra 5. mája (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre vyhlásila súťaž o Naj knihu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 2025. Ako informovala, čitatelia môžu svoje návrhy posielať do 31. mája.

Do súťaže môžu byť nominované knihy regionálnych autorov a autorov, ktorých tvorba je regionálne spätá s Nitrianskym krajom. Titul Naj kniha NSK 2025 sa bude udeľovať v kategóriách beletria, odborná literatúra a literatúra pre deti a mládež.

Nitrianska knižnica spolu s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Knižnicou Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Tekovskou knižnicou v Leviciach a Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch už zoznam nominovaných titulov zostavili. „Naši čitatelia ho môžu rozšíriť o knihy, ktoré pozorným očiam našich knihovníčok unikli,“ uviedla krajská knižnica.
