Krajská knižnica v Nitre ponúkne v apríli besedy, výstavy aj súťaže

Nitra 3. apríla (TASR) - Súťaže, prednášky i výstavu ponúkne v priebehu apríla svojim návštevníkom Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Ako informovala, súčasťou aprílových podujatí budú aj besedy s úspešnými spisovateľkami.



V spolupráci s Europe Direct Nitra ponúkne knižnica 4. apríla svojim seniorským návštevníkom súťaž a rozprávanie o Európskej únii. "Do pozornosti dávame aj prednášky k Medzinárodnému dňu Rómov, ktoré sa budú konať 9. apríla," uviedla knižnica.



Aprílový program ponúkne aj besedy so spisovateľkami. S Evou Hraškovou sa čitatelia stretnú 12. apríla a so Zuzanou Belkovou 17. apríla. "Spisovateľka Lucia Sasková bude 24. apríla prvou hostkou projektu Knižnica - miesto, kde to žije. Pôjde o sériu literárnych podvečerov, s ktorými budeme pokračovať až do konca roka," pripomenuli organizátori.



Novinkou v program knižnice bude spolupráca s Ligou za duševné zdravie. "Presnejšie s Klubom Nezábudka, v rámci ktorého sa v knižnici uskutočnia stretnutia 16. a 30. apríla. Okrem toho pripravujeme aj niekoľko tematických výstav, stretnutie s vodiacimi a asistenčnými psíkmi či rozprávanie o živote a tvorbe slovenskej herečky Evy Krížikovej," doplnila knižnica.