Krajská knižnica v Nitre sa zapojila do kampane Biela pastelka

Nitra 22. septembra (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre sa zapojila do tohtoročnej kampane Biela pastelka, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. Ako uviedli organizátori, čitatelia sa môžu do zbierky zapojiť v priestoroch knižnice od piatka do 29. septembra.



Nitrianska krajská knižnica v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči podporuje slabozrakých a nevidiacich dlhodobo. V rámci svojho hudobného úseku poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím výpožičky zvukových kníh, v auguste v jej priestoroch prebiehala aj súťaž pre používateľov a fanúšikov Braillovho písma s názvom Tour de Braille.



"Vzhľadom na tieto aktivity pokračujeme v podpore zrakovo postihnutých ľudí zapojením sa do zbierky Biela pastelka. Vďaka spolupráci s Krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre sa aj návštevníci knižnice môžu zapojiť do finančnej pomoci," doplnila riaditeľka Ingrid Meňky.