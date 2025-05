Krajská knižnica v Nitre spustila súťaž o Naj knihu NSK 2024

Nitra 5. mája (TASR) - Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre v týchto dňoch spustila druhý ročník Súťaže o Naj knihu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 2024. Ako informovala, podujatie organizuje v spolupráci s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Knižnicou Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Tekovskou knižnicou v Leviciach a Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch.



V rámci prvej etapy súťaže vznikol z fondov zúčastnených regionálnych knižníc zoznam nominovaných knižných titulov. „Ten môže doplniť aj verejnosť. Ak čitateľom v našom zozname chýba nejaká kniha, môžu ju nominovať do 31. mája 2025,“ uviedla krajská knižnica. Druhá etapa súťaže potrvá od 1. júna do 31. augusta. „Počas nej bude môcť čitateľská verejnosť, autori, ilustrátori, vydavatelia i redaktori v online hlasovaní rozhodnúť o víťazných tituloch,“ doplnili organizátori.



Zámerom projektu je podpora prezentácie literárnej tvorby regionálnych autorov i tých autorov, ktorých tvorba je spätá s Nitrianskym krajom. Cieľom projektu je tiež vytvoriť čitateľsky pútavú súťaž o najlepšie knihy vydané za určité obdobie. „Súťaž by mala viesť k motivácii ku kvalitnej literárnej tvorbe. Projektom chceme zvýšiť povedomie o autoroch nominovaných literárnych diel. Zároveň chceme prilákať pozornosť čitateľskej aj nečitateľskej verejnosti a viesť ľudí k čítaniu. Podmienkou je, aby vybrané knižné tituly boli vydané v roku 2024 a tiež, aby boli tematicky alebo osobou autora spojené s regiónom,“ doplnili organizátori.