Krajská knižnica v Nitre v marci prilákala stovky nových čitateľov

Nitra 20. marca (TASR) - Týždeň slovenských knižníc pritiahol do Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre stovky nových čitateľov. V priebehu niekoľkých dní knižnica zaevidovala 720 novoregistrovaných užívateľov. "Je to o 503 viac ako vlani. Okrem toho si ďalších 770 našich návštevníkov prišlo svoju registráciu predĺžiť," uviedla knižnica.



Jednotlivé podujatia Týždňa slovenských knižníc sa konali od 4. do 8. marca, niektoré aktivity však v nitrianskej krajskej knižnici trvali aj dlhšie. "Naši návštevníci si mohli vyskúšať prácu knihovníka, zúčastniť sa na pripravených besedách alebo sa zapojiť do Knižničnej kvapky krvi. Súčasťou podujatí bol aj detský Večer s Dobšinským, viaceré literárne podujatie a tiež burza kníh a časopisov i swap oblečenia," pripomenula knižnica.