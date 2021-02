Krajská knižnica v Prešove bude sídliť v nových priestoroch

Prešov 23. februára (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje scentralizovať tri pobočky a archív Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove do jedného komplexu. Po rekonštrukcii troch meštianskych domov na Slovenskej ulici, ktoré sú majetkom kraja, by tak mali čitatelia nájsť všetko na jednom mieste. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove dnes funguje naozaj vo veľmi nevyhovujúcich podmienkach pre čitateľov aj z prevádzkového hľadiska, pretože je roztrúsená na troch miestach v Prešove. Ak chce ísť mamička s dieťaťom do knižnice, musí ísť najprv na jeden koniec mesta do oddelenia literatúry pre dospelých, a potom do inej budovy do oddelenia s detskou literatúrou, aby tam našla aj niečo pre svoje deti. Po rekonštrukcii bude všetko pod jednou strechou," uviedla vedúca odboru majetku Úradu PSK Lýdia Budziňáková.



Zrekonštruovať by sa mali meštianske domy na Slovenskej ulici č. 18, 20, 22 v Prešove s využitím exteriéru nádvoria pre podujatia a aktivity na podporu čítania. Komplexná rekonštrukcia a modernizácia budov počíta s výstavbou podzemného parkoviska v spoločnom dvore so Strednou odbornou školou (SOŠ) dopravnou so 41 parkovacími miestami. Prístavba vo dvore sa zrekonštruuje na administratívne účely.



"V súčasnosti sú priestory krajskej knižnice, jej dvoch pobočiek a archívu na Jesennej ulici nepostačujúce. Navyše, detské oddelenie na Hlavnej ulici je už v nevyhovujúcom stave, keďže posledná rekonštrukcia tu bola pred takmer 30 rokmi. Naším cieľom je, aby čitatelia už nemuseli migrovať po celom Prešove za rôznymi druhmi knižných titulov a vzdelávacími aktivitami, ale aby mali všetko po ruke na jednom mieste," doplnil predseda PSK Milan Majerský s tým, že predpokladaný termín začatia stavebných prác je tretí kvartál tohto roka.



Čitatelia by tak podľa Heilovej mohli nájsť beletriu, inojazyčnú a detskú literatúru pod jednou strechou už v roku 2023. Knižnici sa znížia prevádzkové náklady, podstatne sa zlepší logistika kníh a podujatí, čitateľ získa doteraz nepoznaný užívateľský komfort. PSK predpokladá investičné náklady na túto modernizáciu vo výške 4,9 milióna eur. Financovať ju plánuje z úveru z Európskej investičnej banky.



Aktuálne sídli centrála krajskej knižnice v Bosákovom dome na Levočskej ulici, tiež využíva priestory na Hlavnej 39 pre inojazyčnú literatúru a na Hlavnej 16, kde sídli detské oddelenie. Na Jesennej ulici sa nachádza archív knižnice s knižným fondom a regionálnymi dokumentmi.