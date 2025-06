Krajská knižnica v Prešove je nominovaná na cenu CE ZA AR

Prešov 24. júna (TASR) - Interiérová časť nového sídla Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove bojuje o architektonické ocenenie CE ZA AR 2025. Nominácia do súťaže prichádza podľa hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daše Jeleňovej po pár mesiacoch od ukončenia komplexnej rekonštrukcie, do ktorej jej zriaďovateľ PSK investoval takmer 8.000.000 eur.



„Vnímame to ako také zadosťučinenie za prípravu tohto významného projektu, za mesiace komunikácie, manažovania aj samotných prác. Pretože to bola naozaj náročná stavba práve preto, lebo zahŕňala revitalizáciu pamiatkovo chránených objektov,“ vyjadril sa v súvislosti s 24. ročníkom Ceny slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR predseda PSK Milan Majerský a doplnil, že nominácia na ocenenie ich nesmierne teší.



V novom sídle knižnice čitatelia nájdu jej mestskú centrálu, archív aj jednotlivé oddelenia. Návštevnosť vynovenej knižnice, ktorej len nedávno pribudla kaviareň a SmartLab, podľa Jeleňovej stúpa a teší sa širokému záujmu čitateľov. „Najnovšie aj nominácii na prestížne architektonické ocenenie CE ZA AR 2025, o ktoré bojuje v kategórii Interiér ako jediná stavba z východného Slovenska,“ doplnila Jeleňová.



Pod architektonický návrh interiéru Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove sa konkrétne podpísali architekti Matúš Bišťan, Maroš Mitro, Ondrej Jurčo, Tomáš Boroš, Jakub Števanka a Pavel Bakajsa.



Vynovená knižnica ponúka všetky služby v jednom komplexe – oddelenie beletrie, oddelenie inojazyčnej literatúry, Centrum regionálnych dokumentov a bibliografie či Detskú knižnicu Slniečko s detským kútikom a kočikárňou. Jej súčasťou je zreštaurovaná miestnosť na menšie kultúrne podujatia, malý amfiteáter, terasa, zrevitalizované nádvorie so zachovaným platanom, vonkajšie aj podzemné parkovisko.



O zaradení knižnice medzi nominácie na ocenenie CE ZA AR 2025 rozhodla odborná porota zložená zo slovenských aj zahraničných odborníkov a odborníčok. Nominovaných vybrala z celkovo 93 prihlásených architektonických diel. Napokon určila finálovú zostavu 22 laureátov na ocenenie v šiestich kategóriách.



Slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenených diel je naplánované na štvrtok 2. októbra v Starej tržnici v Bratislave.