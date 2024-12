Krajská knižnica v Prešove má nové moderné sídlo za 7,8 milióna eur

Prešov 13. decembra (TASR) - Krajská knižnica v Prešove má nové moderné sídlo. Projekt jeho výstavby sa začal ešte v apríli v roku 2022. Prestavba troch pamiatkovo chránených meštianskych domov na Slovenskej ulici si vyžiadala v konečnom súčte aj s investíciou do interiérového vybavenia náklady vo výške 7,8 milióna eur. Objekt slávnostne otvorili v piatok.



"Nielen Prešovu, ale celému regiónu dávame jedno krásne komunitné miesto, kde sa snúbi história so súčasnosťou, kde je na prvom mieste kultúra a kde môžu prísť všetky vekové kategórie rozšíriť svoje literárne obzory. Samozrejme, toto miesto ponúka omnoho viac - koncerty, workshopy, podujatia, stretnutia, besedy, výstavy, naozaj sa tu je na čo tešiť. Môžem povedať, že toto je jedna, ak nie jediná najmodernejšia knižnica na Slovensku," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Pod jednou strechou sú centrála knižnice, kedysi situovaná na Levočskej ulici, archív, ako aj jej detské a inojazyčné oddelenia z Hlavnej ulice. Prestavba troch meštianskych domov na Slovenskej ulici a tiež objektu na nádvorí mala pritom hneď niekoľko míľnikov. Samotná rekonštrukcia za vyše 6,72 milióna eur počítala so zachovaním pôvodných okien a stropov a zahŕňala práce na zateplení budov, ich fasáde, streche, ako aj v podkroví.



"Bola to náročná stavba, ktorá si vyžadovala náročnú prípravu. Museli sme sa popasovať aj s archeologickým či reštaurátorským výskumom, kde sme zachraňovali storočný platan, rekonštruovali historické barokové maľby z 18. storočia a objavili nové pivničné priestory," doplnil Majerský.



Po stavebných činnostiach nasledovalo v roku 2024 samotné interiérové vybavenie knižnice za vyše 812.000 eur.



Na prízemí novej knižnice nájde verejnosť infopult a oddelenie náučnej literatúry s 22.000 dokumentmi, ale aj čitáreň a študovňu. O nejaký čas by tu malo pribudnúť tiež libresso. Na prvom poschodí je situované oddelenie beletrie s 18.000 knižnými titulmi, oddelenie inojazyčnej literatúry, Centrum regionálnych dokumentov a bibliografie. Na medziposchodí majú čitatelia k dispozícii kreatívnu dielňu SmartLab. V podkroví je umiestnená Detská knižnica Slniečko, ktorú tvorí 15.000 knižničných jednotiek.



Pivničné priestory sa budú využívať na kultúrno-vzdelávacie podujatia a prednášky. V letných mesiacoch sa podujatia presmerujú na nádvorie knižnice s malým amfiteátrom a oddychovou zónou. Samozrejmosťou nového sídla knižnice je výťah a tiež parkovisko, ktoré ponúka približne 40 parkovacích miest.



"Dnes má Prešov jednu veľkú, krásnu a modernú knižnicu, ktorá bude slúžiť od tých najmenších, až po tých najstarších. Knižnicu, kde sa bude čítať, kde sa bude rozprávať a počúvať. Knižnicu, kde sa bude vzdelávať a v ktorej budeme kráčať k väčšiemu vnímaniu kultúry, umenia, aby aj z našich detí vyrastali tí lepší a múdrejší ľudia. Naozaj všetko je tu nevšedné a máme z toho úprimnú radosť," povedala riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná.



Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove navštívilo v uplynulom roku takmer 187.000 návštevníkov, čo je najviac za posledných sedem rokov. Usporiadala približne 970 podujatí zameraných na podporu čítania a zrealizovala až 525.000 výpožičiek knižničných jednotiek. Počet jej používateľov sa v roku 2023 priblížil k číslu 8800.