Krajská knižnica v Prešove ponúka počas leta viaceré podujatia

Prešov 7. júla (TASR) – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v čase letných prázdnin pripravila pre svojich čitateľov a priaznivcov bohatý program. Okrem osvedčených podujatí pre najmenších sa v knižnici môžu ľudia naučiť háčkovať, pozrieť si výstavy a oboznámiť sa s tvorbou islandských spisovateľov. TASR o tom informovala Michaela Demková z knižnice.



Mesiac autorského čítania sa na východné Slovensko vracia po dvoch rokoch a premiérovo do Prešova. Program festivalu začne v Brne, uskutoční sa tiež v Ostrave, Bratislave a v Košiciach. V dňoch od 18. júla do 2. augusta bude v Prešove. Počas dvoch týždňov, každý večer od pondelka do nedele, predstaví svoju literárnu tvorbu vždy jeden český, slovenský spisovateľ, ako aj autor z Islandu.



"Cieľom projektu je nielen predstaviť domácu a zahraničnú literatúru, vzbudiť záujem o čítanie, ale vďaka autorskému čítaniu islandských spisovateľov, básnikov a prozaikov budeme mať možnosť spoznať túto krajinu Vikingov cez ich cítenie, pohľady a skúsenosti," uviedla riaditeľka knižnice Iveta Hurná.



"Svoju krajinu budú reprezentovať napríklad María Elísabet Bragadóttir, Sverrir Norland, Sigurbjörg rastardóttir, Einar Kárason a iní," doplnila Tatiana Hudačková z marketingového oddelenia knižnice.



Do Prešova tiež prijali pozvanie Arnošt Goldflam - herec a spisovateľ otvárajúci festival, ako aj finalisti Anasoft litera. Z Brna pricestujú i mladí básnici zoskupení pod edíciou Mlat. Slovenských poetov zastúpi Erik Jakub Groch, Rudo Jurolek a Tomáš Straka predstaví slam poetry. Záver festivalu bude patriť aj pesničkárovi a básnikovi Oldřichovi Janotovi. Bohatý program literárneho festivalu si verejnosť bude môcť vychutnať v priestoroch Stromoradia.



V úvode mesiaca sa do knižnice po roku vráti Zelená knižnica, zameraná na osvetu spojenú s udržateľnosťou. Hosťom bude lektorka environmentálnej výchovy Laura Martinková.



Medzi nové aktivity knižnice patrí aj Bezpečná online knižnic@ sústredená na vzdelávanie seniorov. Cieľom projektu je naučiť dôchodcov bezpečne využívať online služby organizácie.



Knižnica s krajskou pôsobnosťou v letných mesiacoch pokračuje v podujatiach, ako sú Tvorivé dielne či Štvornožky ku knihám. Ponúkne aj špeciálny program na podporu čítania detí počas prázdnin s názvom Prečítané leto.



Milovníci umenia môžu oceniť novú expozíciu - Krása v čipke ukrytá autorky Ľubice Tatranskej, vystavenú v Centre regionálnych dokumentov. V Detskej knižnici Slniečko nájdu záujemcovia originálnu výstavu - Tu a teraz. Súčasný český komiks.