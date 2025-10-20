< sekcia Regióny
Krajská knižnica v Prešove si pripomína 100. výročie svojho založenia
Knižnica vznikla v roku 1925 na základoch knižnice Matice slovenskej a Československej besedy s fondom necelých 700 kníh.
Autor TASR
Prešov 20. októbra (TASR) - Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove si v tomto roku pripomína 100 rokov svojej existencie. V Parku kultúry a oddychu v Prešove sa v pondelok pri tejto príležitosti uskutočnilo podujatie Knižničné Gala. Počas programu si na 100 rokov knižnice zaspomínali bývalé riaditeľky, spisovateľky a zároveň knihovníčky, ako aj partneri knižnice. TASR o tom za knižnicu informovala Michaela Horváth.
„Keď sme na začiatku pred 100 rokmi mali ledva 300 čitateľov, dnes ich máme skoro 9000, kedysi sme mali 700 kníh, dnes ich máme skoro 140.000 a robíme viac ako 1000 podujatí ročne. Knižnica sa stala živým komunitným centrom, kde chodia mamičky s deťmi, školáci, škôlkari, študenti až po seniorov. Robíme rôzne komunitné podujatia, rôzne komunitné aktivity, premietajú sa u nás filmy, stretávajú sa u nás ľudia a o tom dobrá knižnica je,“ uviedla riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Iveta Hurná s tým, že knižnica má okrem hlavného sídla v centre mesta ešte štyri sídliskové pobočky.
Knižnica za 100 rokov podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského zmenila niekoľkokrát svoje sídlo. „Rok 2025 bol finálnym rokom, keď dostala naozaj krásny priestor, krásnu budovu, ktorej sa dostalo aj ocenenia CE ZA AR. Pre nás je však kľúčové to, že knižnice vždy podporujeme ako PSK, ako zriaďovateľ, vždy im dávame finančné prostriedky na nákup knižného fondu, ale predovšetkým aj na to, aby mali kde byť, aby mali kde pôsobiť ľudia, ktorí sa venujú knihovníctvu, ale aj vzdelávaniu, formovaniu, zábave a voľnému času. Vieme, že dnes už knižnice nie sú iba o tom, že si tam ľudia chodia zapožičať knihy, ale sú aj o rôznych ďalších podujatiach,“ doplnil Majerský.
Knižnica vznikla v roku 1925 na základoch knižnice Matice slovenskej a Československej besedy s fondom necelých 700 kníh. Zo skromnej obecnej knižnice sa postupne vyvinula v modernú regionálnu inštitúciu. Počas storočia prešla viacerými presťahovaniami, profesionalizáciou a technologickým rozvojom. Od roku 2002 pôsobí pod zriaďovateľskou pôsobnosťou PSK a od roku 2020 nesie oficiálny názov Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava. V súčasnosti knižnica okrem výpožičných služieb ponúka aj množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí, moderné digitálne služby a funguje ako živé komunitné a kultúrne centrum Prešova.
„Keď sme na začiatku pred 100 rokmi mali ledva 300 čitateľov, dnes ich máme skoro 9000, kedysi sme mali 700 kníh, dnes ich máme skoro 140.000 a robíme viac ako 1000 podujatí ročne. Knižnica sa stala živým komunitným centrom, kde chodia mamičky s deťmi, školáci, škôlkari, študenti až po seniorov. Robíme rôzne komunitné podujatia, rôzne komunitné aktivity, premietajú sa u nás filmy, stretávajú sa u nás ľudia a o tom dobrá knižnica je,“ uviedla riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava Iveta Hurná s tým, že knižnica má okrem hlavného sídla v centre mesta ešte štyri sídliskové pobočky.
Knižnica za 100 rokov podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského zmenila niekoľkokrát svoje sídlo. „Rok 2025 bol finálnym rokom, keď dostala naozaj krásny priestor, krásnu budovu, ktorej sa dostalo aj ocenenia CE ZA AR. Pre nás je však kľúčové to, že knižnice vždy podporujeme ako PSK, ako zriaďovateľ, vždy im dávame finančné prostriedky na nákup knižného fondu, ale predovšetkým aj na to, aby mali kde byť, aby mali kde pôsobiť ľudia, ktorí sa venujú knihovníctvu, ale aj vzdelávaniu, formovaniu, zábave a voľnému času. Vieme, že dnes už knižnice nie sú iba o tom, že si tam ľudia chodia zapožičať knihy, ale sú aj o rôznych ďalších podujatiach,“ doplnil Majerský.
Knižnica vznikla v roku 1925 na základoch knižnice Matice slovenskej a Československej besedy s fondom necelých 700 kníh. Zo skromnej obecnej knižnice sa postupne vyvinula v modernú regionálnu inštitúciu. Počas storočia prešla viacerými presťahovaniami, profesionalizáciou a technologickým rozvojom. Od roku 2002 pôsobí pod zriaďovateľskou pôsobnosťou PSK a od roku 2020 nesie oficiálny názov Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava. V súčasnosti knižnica okrem výpožičných služieb ponúka aj množstvo kultúrno-vzdelávacích podujatí, moderné digitálne služby a funguje ako živé komunitné a kultúrne centrum Prešova.