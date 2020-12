Krajská knižnica vo Zvolene je do 10. januára pre verejnosť zatvorená

Zvolen 22. decembra (TASR) – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene je do 10. januára pre verejnosť zatvorená. Čitateľov a návštevníkov o tom informuje oficiálna webstránka knižnice. Opatrenie má zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášku. Nariaďujú sa ňou opatrenia a aj obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí.



Na vrátenie kníh môžu ľudia využiť bibliobox pred budovou knižnice. Od stredy (23. 12.) od 15.00 h však bude uzavretý a knihy do neho nebude možné vrátiť do 4. januára 2021. „Vrátené knihy do biblioboxu sú v 24-hodinovej karanténe. Z čitateľského konta budú odpísané tretí deň po vrátení,“ uvádza knižnica s tým, že do 10. januára tak zastavuje vytváranie upomienok. Ako tiež pripomína, záujemcovia si môžu požičať e-knihy v online katalógu.



Pre nový koronavírus v knižnici už dlhší čas neorganizujú kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia. Ľudia však môžu aktivity tohto zariadenia sledovať prostredníctvom sociálnych sietí.



Krajská knižnica sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu z roku 1928 vo Zvolene. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1192 štvorcových metrov. Pre používateľov je k dispozícii 984 štvorcových metrov a 162.603 knižničných jednotiek. Zriaďovateľom knižnice je Banskobystrický samosprávny kraj.