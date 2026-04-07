Krajská knižnica vo Zvolene mala vlani 84.173 evidovaných návštevníkov
Autor TASR
Zvolen 7. apríla (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene mala vlani 84.173 evidovaných návštevníkov a získala 3023 knižných jednotiek. TASR o tom informovala jej riaditeľka Lenka Malovcová s tým, že tak splnili zriaďovateľom určené merateľné ukazovatele činnosti.
Dodala, že počet registrovaných používateľov knižnice bol 7079. Splnenie tohto merateľného ukazovateľa sa podľa KKĽŠ podarilo vďaka práci s čitateľmi, kolektívmi žiakov a návštevníkmi knižnice. „V roku 2025 už knižnica poskytovala služby v kompletne zrekonštruovaných priestoroch bez obmedzení. Oproti roku 2024 stúpol počet registrovaných používateľov o 503,“ objasnila.
V knižnici vlani organizovali 691 výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho bolo 513 pre deti do 15 rokov a 178 pre dospelých. Pri príležitosti 210. výročia narodenia Ľudovíta Štúra verejnosti sprístupnili výstavu, ktorá predstavovala jeho život a dielo. Jej súčasťou bolo aj 28 komentovaných prehliadok, ktoré podľa KKĽŠ prispeli k jej vzdelávaciemu rozmeru.
Z celkového prírastku knižničných jednotiek (3023) získali 1946 kúpou a 1077 darom. K 31. decembru minulého roka tvorilo fond 168.039 knižničných jednotiek. Evidovali aj 141 titulov dochádzajúcich novín a časopisov.
V predchádzajúcom roku bolo v KKĽŠ 309.411 výpožičiek. „Ich počet vzrástol oproti roku 2024 o 36.527 aj vďaka zvýšenému počtu prezenčných výpožičiek,“ zdôrazňuje. Ľudia si zobrali i 2877 elektronických kníh a 722 audiokníh. Používateľom, ktorí nerešpektovali lehotu na požičanie, poslali 4255 upomienok. V hodnotenom období bolo prvýkrát registrovaných 2226 používateľov. Z celkového počtu registrovaných (7079) bolo 4038 detí do 15 rokov. Vlani mala inštitúcia 26 zamestnancov, z toho 19 zabezpečovalo kvalifikované knihovnícke odborné činnosti. Priemerný mesačný plat dosiahol sumu 1188 eur.
KKĽŠ vlani vytvorila priestor na organizovanie podujatí v exteriéri s bezbariérovým prístupom do budovy. Rekonštrukcia dvora a vybudovanie letnej čitárne bola v celkovej sume 301.321 eur.
Zriaďovateľom knižnice je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Jej bývalá riaditeľka Milota Torňošová odišla do starobného dôchodku, Zastupiteľstvo BBSK tak uznesením vlani v septembri menovalo do funkcie riaditeľky Lenku Malovcovú.
