Krajská knižnica vo Zvolene pozýva čitateľov na darovanie krvi

Zvolen 6. apríla (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR prostredníctvom mobilnej výjazdovej jednotky odber krvi. Konať sa bude vo štvrtok 10. apríla od 8.00 do 10.00 h v študovni krajskej knižnice.



„Budeme radi, ak sa zapojíte aj vy a darujete najvzácnejšiu tekutinu, ktorá zachraňuje životy. Darcov odmeníme knihou podľa vlastného výberu,“ informovala Lenka Malovcová z knižnice.



Zároveň pripomenula, že darcom krvi sa môže stať každá zdravá osoba od 18 do 60 rokov. Musí vážiť viac ako 50 kilogramov a nebyť krátko po operácii či ochorení. Pred odberom je dôležité piť veľa tekutín, vhodné je zjesť ľahšie jedlá. Darcovia by si nemali zabudnúť priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca.