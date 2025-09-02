< sekcia Regióny
Krajská knižnica vo Zvolene pripravuje viaceré podujatia pre ľudí
Autor TASR
Zvolen 2. septembra (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene pripravuje počas septembra viaceré podujatia pre verejnosť. Počas celého mesiaca je pre ľudí k dispozícii výstava fotografií rodáka z Banskej Bystrice Miroslava Vojteka. TASR o tom informovala Zuzana Marková z útvaru knižnično-informačných služieb KKĽŠ.
Dodala, že zobrazuje autorových 25 rokov na cestách s fotoaparátom. Na svojich výletoch sa Vojtek zameriava najmä na ľudí, ich emócie, tradície, kultúru a navštevuje aj odľahlé i exotické miesta. „Jeho fotografie zachytávajú záhadné africké kmene, jedinečné zvyky i bežný život ľudí z rôznych kútov sveta,“ objasnila. Výber predstaví snímky z krajín, ako sú Sýria, Turecko, Maurícius, Togo, Pobrežie Slonoviny, Kostarika či Kolumbia. Výstava vyvrcholí 30. septembra prednáškou s názvom Kostarika - krajina kávy, vulkánov a šťastných ľudí. Uskutoční sa v študovni a v čitárni knižnice.
Krajská knižnica v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizuje aj mobilný odber krvi, ktorý bude v priestoroch KKĽŠ. Knižničnú kvapku krvi naplánovali na 17. septembra predpoludním.
Marková poznamenala, že pre záujemcov pripravujú aj štvrtý ročník podujatia s názvom Noc v knižnici. Uskutoční sa 19. septembra od 16.00 do 21.00 h. „Cieľom je predstaviť knižnicu ako moderné a otvorené miesto pre stretávanie ľudí, výmeny názorov a budovania komunít,“ podotkla. Podujatie prinesie program na všetkých oddeleniach knižnice. Návštevníci budú mať k dispozícii besedu, operu priamo v priestoroch KKĽŠ, tvorenie s ilustrátorom i knižničný kvíz pre všetky vekové kategórie.
V rámci septembrových aktivít bude aj krst knihy od zvolenskej autorky Eriky Jarkovskej. Krstným otcom diela sa stane spisovateľ Peter Šloser, ktorý uvedie knihu do literárneho života. Podujatie bude 24. septembra.
