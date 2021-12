Krajská knižnica vo Zvolene víta návštevníkov vynovenou fasádou

Zvolen 20. decembra (TASR) – Vynoveným priečelím a fasádou víta v týchto dňoch svojich návštevníkov Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Práce na exteriéri budovy, ktorú postavili v roku 1925, boli súčasťou druhej etapy rekonštrukcie celej knižnice a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý je jej zriaďovateľom, vyčíslil celkové náklady na túto etapu obnovy na približne 360.000 eur.



„Okrem fasády je ukončená aj rekonštrukcia suterénu knižnice. Rekonštrukcia oddelení náučnej a spoločenskovednej literatúry pokračuje, bude ukončená v januári,“ uviedla pre TASR riaditeľka knižnice Milota Torňošová.



Mierne neskorší termín ukončenia súvisí s problémami s dodávkami stavebných materiálov a situáciou s pandémiou nového koronavírusu. Po celkovom ukončení prác na tejto etape sa bude vyrábať nábytok na mieru do zrekonštruovaných oddelení náučnej a spoločenskovednej literatúry.



Na budúci rok bude knižnica pokračovať v obnove treťou etapou – prácami na prízemí. „Rozsah rekonštrukcie nám bude známy, keď sa dozvieme, či nám podporili žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, kde žiadame 200.000 eur. Zriaďovateľ nám na túto investíciu pridelil 320.000 eur,“ pripomenula riaditeľka.



BBSK už investoval vlani a tento rok do rekonštrukcie knižničnej študovne a čitárne na prvom poschodí viac ako 270.000 eur. Priestory slávnostne otvorili v máji tohto roku. Podľa riaditeľky bolo najnáročnejšou časťou rekonštrukcie dobudovanie nového balkóna a prístupových schodísk. „Použitých na to bolo asi šesť ton ocele,“ podotkla.