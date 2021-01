Žilina 15. januára (TASR) – Krajská knižnica v Žiline vyhlásila celoročnú čitateľskú výzvu. Každý mesiac predstaví jednu tému spolu s výberom konkrétnych kníh. Podľa koordinátorky kultúrno-výchovnej činnosti knižnice Jany Neslušanovej je pointou výzvy požičať si knihu na vybranú tému z knižnice.



"Situácia na Slovensku nás hneď prvý mesiac prinútila improvizovať. Pointou výzvy je požičať si knihu na vybranú tému. Ale keďže teraz to takmer nie je možné, vymysleli sme inú možnosť. Čitatelia môžu siahnuť po knihe, ktorú majú doma," uviedla Neslušanová.



Témou mesiaca január je Predsavzatie verzus lenivosť. "Čo keby ste siahli po knihe, ktorá vám doma leží na poličke už naozaj dlhý čas a vy nie a nie sa do nej pustiť? Teraz prišla tá správna chvíľa. Vyberte ju zo spodnej police knižnice a pustite sa do čítania. Ak však nepatríte medzi ľudí, ktorí si dávajú predsavzatia alebo jednoducho momentálne nemáte čas, siahnite po knihe z kategórie lenivosť. Jednoducho si vyberte knihu, ktorá patrí medzi najtenšie, aby ste sa 'nakopli' do čítania hneď na začiatku roka," doplnila koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti.



Čitatelia by si mali každý mesiac po prečítaní knihy podeliť o dojmy a predovšetkým fotografie kníh, ktoré si vybrali. "Môžu pridať aj tipy na ďalšie témy či knihy a všetko zdieľať na našich sociálnych sieťach. Dáme im možnosť použiť počas roka jedného žolíka - môžu preskočiť tému, ktorá im naozaj nebude vyhovovať," doplnila Neslušanová.



"Motivovať by ich mohlo, že natrafia na zaujímavé knihy, po ktorých by inak vôbec nesiahli. Ak s nami budú aktívne zdieľať dojmy, nápady, prípadne aj fotografie, ako čítajú knihy z nášho výberu, na konci roka ich zaradíme do žrebovania o zaujímavé vecné ceny," dodala koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti žilinskej krajskej knižnice.