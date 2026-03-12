< sekcia Regióny
Krajská nadácia Prešovského kraja rozdelila núdznym vyše 33.000 eur
Najviac podporených, až 32, je z okresu Prešov, jedenásť z Kežmarského okresu, deväť z okresu Bardejov a osem z okresu Stará Ľubovňa.
Autor TASR
Prešov 12. marca (TASR) - Krajská nadácia PSK pre podporu rodiny na prvom tohtoročnom zasadnutí podporila až 86 núdznych jednotlivcov a rodín z Prešovského kraja, ktorým putuje finančná pomoc v celkovej výške 33.400 eur. Nadačné peniaze im pomôžu so zabezpečením rehabilitácií, ale aj s rôznymi terapiami, špeciálnymi zdravotnými pomôckami či liekmi, s potravinami a základnými životnými potrebami. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Najviac podporených, až 32, je z okresu Prešov, jedenásť z Kežmarského okresu, deväť z okresu Bardejov a osem z okresu Stará Ľubovňa. Medzi príjemcami pomoci je aj sedem núdznych z okresu Poprad a šesť z Levočského okresu, taktiež sú to zhodne po traja žiadatelia z okresov Vranov nad Topľou a Svidník. Nadačné peniaze boli schválené aj jednému žiadateľovi zo Stropkovského a jednému zo Sninského okresu.
Ako povedala Jeleňová, v 43 prípadoch je finančná pomoc krajskej nadácie nasmerovaná do podpory rehabilitácií pre deti či dospelých a do ich rehabilitačných pobytov, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú.
„Ďalej sú medzi podporenými žiadosti zamerané na zabezpečenie rôznych druhov terapií, ako je delfinoterapia, hyperbarická komora a senzomotorická terapia. Už štandardne žiadali núdzni taktiež o financie na zakúpenie nákladných liekov, ktoré ročne stoja aj niekoľko stotisíc eur, konkrétne aktuálne na liečbu pokročilého svetlobunkového karcinómu. Vďaka nadačnému príspevku si niektorí z nich tiež budú môcť zlepšiť podmienky svojho bývania,“ doplnila Jeleňová.
Nadácia PSK pre podporu rodiny celkovo od svojho založenia v roku 2019 pomohla už viac ako 1400 žiadateľom a medzi tých prerozdelila okrem vecných darov viac ako 1,03 milióna eur. Jednotlivci a rodiny v Prešovskom kraji môžu nadáciu o finančnú či nefinančnú pomoc žiadať počas celého roka. Potrebné dokumenty sú dostupné na webovom sídle nadácie.
Najviac podporených, až 32, je z okresu Prešov, jedenásť z Kežmarského okresu, deväť z okresu Bardejov a osem z okresu Stará Ľubovňa. Medzi príjemcami pomoci je aj sedem núdznych z okresu Poprad a šesť z Levočského okresu, taktiež sú to zhodne po traja žiadatelia z okresov Vranov nad Topľou a Svidník. Nadačné peniaze boli schválené aj jednému žiadateľovi zo Stropkovského a jednému zo Sninského okresu.
Ako povedala Jeleňová, v 43 prípadoch je finančná pomoc krajskej nadácie nasmerovaná do podpory rehabilitácií pre deti či dospelých a do ich rehabilitačných pobytov, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú.
„Ďalej sú medzi podporenými žiadosti zamerané na zabezpečenie rôznych druhov terapií, ako je delfinoterapia, hyperbarická komora a senzomotorická terapia. Už štandardne žiadali núdzni taktiež o financie na zakúpenie nákladných liekov, ktoré ročne stoja aj niekoľko stotisíc eur, konkrétne aktuálne na liečbu pokročilého svetlobunkového karcinómu. Vďaka nadačnému príspevku si niektorí z nich tiež budú môcť zlepšiť podmienky svojho bývania,“ doplnila Jeleňová.
Nadácia PSK pre podporu rodiny celkovo od svojho založenia v roku 2019 pomohla už viac ako 1400 žiadateľom a medzi tých prerozdelila okrem vecných darov viac ako 1,03 milióna eur. Jednotlivci a rodiny v Prešovskom kraji môžu nadáciu o finančnú či nefinančnú pomoc žiadať počas celého roka. Potrebné dokumenty sú dostupné na webovom sídle nadácie.