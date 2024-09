Krajská nadácia v Prešove rozdelila núdznym 22.000 eur aj notebooky

Prešov 17. septembra (TASR) - Krajská nadácia v Prešove rozdelila núdznym ďalších 22.000 eur aj materiálnu pomoc v podobe notebookov či chladničky. Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) uviedla, že podpora smeruje medzi takmer 50 žiadateľov, okrem iných aj dvom rodinám z okresu Poprad, ktoré stále zápasia s následkami po júlovej povodni.



"Naša nadácia je žiadosťami o pomoc kontaktovaná po celý rok a snaží sa naozaj promptne reagovať a pomáhať ľuďom, ktorí zápasia s nepriazňou osudu, tak rýchlo, ako sa dá. Len tento rok podáva pomocnú ruku už siedmykrát," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Krajská samospráva pomáha najmä rodinám, ktoré svojim deťom so zdravotnými problémami či znevýhodnením potrebujú zabezpečiť rehabilitačné pobyty. Pomoc smeruje aj na základné životné potreby, fyzioterapie či zdravotné pomôcky, lieky i operačné zákroky, prípadne na úhradu nájmu a elektriny.



Nadácia na svojom 13. zasadnutí v novom volebnom období konkrétne podporila 47 núdznych z desiatich okresov, z toho dvoch v rámci Fondu na riešenie krízových situácií. Výška finančnej pomoci sa pritom pohybuje od 200 do 1500 eur, v prípade krízového fondu je to 750 eur. "Čo sa týka nefinančnej pomoci, schválená bola v podobe šiestich notebookov pre žiadateľov, ktorí sú z okresov Bardejov, Poprad a Sabinov, a v podobe chladničky pre núdznu rodinu z okresu Levoča," dodala Lehotská.



Za vyše päť rokov svojho fungovania pomohla krajská nadácia už viac ako tisícke žiadateľov v regiónoch PSK, pričom poskytnutá finančná pomoc sa blíži k hranici 790.000 eur. Je pritom otvorená celoročne. Bližšie informácie o možnostiach finančnej i nefinančnej podpory sú zverejnené na webovom sídle nadacia-psk.sk.