Krajská očkovacia služba končí, záujemcovia majú centrum v Košiciach

Košice 28. marca (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) tento týždeň ukončuje činnosť výjazdovej očkovacej služby, spolu s ňou končí prevádzku aj očkovací autobus. Obyvatelia, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, môžu naďalej využiť služby krajského veľkokapacitného očkovacieho centra v Košiciach. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Košické veľkokapacitné očkovacie centrum na Ostrovského 1 ostáva v prevádzke jeden deň v týždni, očkovať sa tam bude vždy v piatok popoludní, a to všetkými aktuálne dostupnými vakcínami.



Výjazdová očkovacia služba bude v prevádzke do štvrtka (31. 3.), kraj ju spustil vlani koncom apríla. "Prostredníctvom očkovacieho autobusu aj zdravotníkov, ktorí očkovali v kultúrnych domoch, obchodných centrách či staniciach sme podali takmer 92.100 vakcín proti ochoreniu COVID-19. Zdravotníci očkovali aj ľudí v ich domácnostiach, navštívili takmer každú obec v našom kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Krajský očkovací autobus navštívi ešte Rožňavu, Trebišov a Dobšinú, svoju cestu ukončí v Kráľovskom Chlmci. V obciach a mestách začal očkovať vlani začiatkom júna, kraju ho poskytol zmluvný autobusový dopravca. Pred spustením do prevádzky bol špeciálne upravený pre potreby očkovania, ambulancia na kolesách mala kompletné materiálno-technické vybavenie. Za necelých desať mesiacov autobus najazdil takmer 33.000 kilometrov.



KSK už podal takmer 473.360 vakcín proti ochoreniu COVID-19, počas uplynulého týždňa sa dalo zaočkovať 68 ľudí.