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Krajská organizácia v Nitre hľadá Cyrilov a Metodov z celého Slovenska

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Na snímke bronzové súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda. Foto: TASR - Pavol Zachar

Každý registrovaný účastník získa pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.

Autor TASR
Nitra 22. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj hľadá Cyrilov a Metodov. Dôvodom je pokus o vytvorenie slovenského rekordu a zorganizovanie prvého stretnutia nositeľov týchto pomerne vzácnych mien v Nitre, informoval za organizátorov Róbert Lešš.

Cyrilovia a Metodovia z celého Slovenska by sa mali stretnúť pod Nitrianskym hradom 5. júla o 16.00 h v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a mestských slávností Nitra, milá Nitra. „Veríme, že sa podarí osloviť desiatky či stovky Cyrilov a Metodov, ktorí by sa mohli stať súčasťou jedinečného podujatia a nového slovenského rekordu,“ skonštatoval Lešš.

Každý registrovaný účastník získa pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.
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