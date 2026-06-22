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Krajská organizácia v Nitre hľadá Cyrilov a Metodov z celého Slovenska
Každý registrovaný účastník získa pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.
Autor TASR
Nitra 22. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj hľadá Cyrilov a Metodov. Dôvodom je pokus o vytvorenie slovenského rekordu a zorganizovanie prvého stretnutia nositeľov týchto pomerne vzácnych mien v Nitre, informoval za organizátorov Róbert Lešš.
Cyrilovia a Metodovia z celého Slovenska by sa mali stretnúť pod Nitrianskym hradom 5. júla o 16.00 h v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a mestských slávností Nitra, milá Nitra. „Veríme, že sa podarí osloviť desiatky či stovky Cyrilov a Metodov, ktorí by sa mohli stať súčasťou jedinečného podujatia a nového slovenského rekordu,“ skonštatoval Lešš.
Každý registrovaný účastník získa pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.
Cyrilovia a Metodovia z celého Slovenska by sa mali stretnúť pod Nitrianskym hradom 5. júla o 16.00 h v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a mestských slávností Nitra, milá Nitra. „Veríme, že sa podarí osloviť desiatky či stovky Cyrilov a Metodov, ktorí by sa mohli stať súčasťou jedinečného podujatia a nového slovenského rekordu,“ skonštatoval Lešš.
Každý registrovaný účastník získa pamätný certifikát, tematický medovník a tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius.