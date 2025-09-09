< sekcia Regióny
Krajská poliklinika v Šali prešla modernizáciou za 650.000 eur
Rekonštrukcia sa začala začiatkom januára.
Autor TASR
Šaľa 9. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) investoval 650.000 eur do modernizácie svojej polikliniky v Šali. Ako informoval, vďaka tomu sa podarilo zlepšiť technický stav budov, skrášliť prostredie a zvýšiť komfort pre pacientov a zdravotnícky personál.
Rekonštrukcia sa začala začiatkom januára. V objekte komplementov bola obnovená a zateplená fasáda, vybudovaný nový nadjazd s oceľovým prístreškom a upravené boli aj plochy vnútrobloku formou sadových úprav a závlahového systému. Pribudol tu aj nový trávnik, zámková dlažba, mobiliár a verejné osvetlenie.
Na budove bývalej nemocnice bola kompletne zrekonštruovaná strecha vrátane jej detailov a odvodnenia. „Rekonštrukcia vnútorného areálu bola potrebná najmä z dôvodu staticky nevyhovujúceho nadjazdu, prístrešku a stavu spevnených plôch,“ povedal riaditeľ polikliniky Róbert Baros.
Nad komunikačným jadrom, v ktorom sa nachádzajú výťahy, bola postavená nová strešná konštrukcia s krytinou i hydroizoláciou. Demontovaný bol nefunkčný komín a vymenený bleskozvod. Namontovali sa aj nové dažďové zvody. Bývalá prepojovacia časť medzi poliklinikou a niekdajším lôžkovým oddelením, kde v súčasnosti sídlia ambulancie, bola v rámci rekonštrukcie zateplená minerálnou vlnou.
Fasáda bola ošetrená hydroizolačnou vrstvou s cieľom znížiť prevádzkové náklady. Staticky nevyhovujúci nadjazd, ktorý v minulosti slúžil na prevoz pacientov sanitkami, bol odstránený a nahradený novým železobetónovým mostíkom. Ten je určený predovšetkým pre peších a v prípade potreby aj pre osobné vozidlá.
Zmeny nastali aj v exteriéri vnútrobloku, kde bola položená nová zámková dlažba s obrubníkmi, upravený bol trávnik so zavlažovacím systémom, osadený mobiliár a nainštalované verejné osvetlenie. Okrasné plochy boli vyplnené riečnym kamenivom. „Rekonštrukčné práce boli zrealizované počas plnej prevádzky polikliniky. Celý projekt bol ukončený v závere letných prázdnin, a to vrátane kolaudácie všetkých stavebných častí,“ dodal Baros.
„Teší ma, že dnes už môžeme povedať, že areál polikliniky je modernejší, bezpečnejší a dôstojnejší. Rekonštrukcia nám otvára priestor na ďalší rozvoj, pretože tento areál kedysi poskytoval až 250 lôžok a stále má veľký potenciál,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.
Rekonštrukcia sa začala začiatkom januára. V objekte komplementov bola obnovená a zateplená fasáda, vybudovaný nový nadjazd s oceľovým prístreškom a upravené boli aj plochy vnútrobloku formou sadových úprav a závlahového systému. Pribudol tu aj nový trávnik, zámková dlažba, mobiliár a verejné osvetlenie.
Na budove bývalej nemocnice bola kompletne zrekonštruovaná strecha vrátane jej detailov a odvodnenia. „Rekonštrukcia vnútorného areálu bola potrebná najmä z dôvodu staticky nevyhovujúceho nadjazdu, prístrešku a stavu spevnených plôch,“ povedal riaditeľ polikliniky Róbert Baros.
Nad komunikačným jadrom, v ktorom sa nachádzajú výťahy, bola postavená nová strešná konštrukcia s krytinou i hydroizoláciou. Demontovaný bol nefunkčný komín a vymenený bleskozvod. Namontovali sa aj nové dažďové zvody. Bývalá prepojovacia časť medzi poliklinikou a niekdajším lôžkovým oddelením, kde v súčasnosti sídlia ambulancie, bola v rámci rekonštrukcie zateplená minerálnou vlnou.
Fasáda bola ošetrená hydroizolačnou vrstvou s cieľom znížiť prevádzkové náklady. Staticky nevyhovujúci nadjazd, ktorý v minulosti slúžil na prevoz pacientov sanitkami, bol odstránený a nahradený novým železobetónovým mostíkom. Ten je určený predovšetkým pre peších a v prípade potreby aj pre osobné vozidlá.
Zmeny nastali aj v exteriéri vnútrobloku, kde bola položená nová zámková dlažba s obrubníkmi, upravený bol trávnik so zavlažovacím systémom, osadený mobiliár a nainštalované verejné osvetlenie. Okrasné plochy boli vyplnené riečnym kamenivom. „Rekonštrukčné práce boli zrealizované počas plnej prevádzky polikliniky. Celý projekt bol ukončený v závere letných prázdnin, a to vrátane kolaudácie všetkých stavebných častí,“ dodal Baros.
„Teší ma, že dnes už môžeme povedať, že areál polikliniky je modernejší, bezpečnejší a dôstojnejší. Rekonštrukcia nám otvára priestor na ďalší rozvoj, pretože tento areál kedysi poskytoval až 250 lôžok a stále má veľký potenciál,“ doplnil predseda NSK Branislav Becík.