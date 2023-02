Knižnice v Prešovskom kraji pripravujú podujatia na podporu čítania

Prešov 11. februára (TASR) - Autorské besedy, literárne festivaly, tábory pre deti, prednášky či konferencie pripravujú na tento rok pre verejnosť knižnice Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, medzi najočakávanejšie podujatia patria literárne festivaly v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove Mesiac autorského čítania a Prešov číta rád.



Čitatelia sa môžu podľa jej slov tešiť aj na nový projekt knižnice, a to Ukrajinské zrkadlenie. Pôjde o trojdňový literárny festival súčasnej ukrajinskej literatúry.



Podtatranská knižnica v Poprade chystá medzinárodnú konferenciu s názvom 150 rokov Uhorského karpatského spolku. Prezentáciu diel rómskych autorov a stretnutia so spisovateľmi plánuje na podujatí RomLIT Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. V poradí štvrtý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pre rusínsku národnostnú menšinu s názvom Môj jazyk, moje korene bude v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove.



"Histórii sa chcú venovať aj v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni, kde pripravujú podujatie Dušan Jurkovič a jeho cintoríny z prvej svetovej vojny v slovensko-poľskom pohraničí. Knižnica J. Henkela v Levoči sa tento rok zameria aj na 55 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska a takisto ponúkne v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva prehliadku Henkelovej stredovekej knižnice v Bazilike sv. Jakuba," priblížila Jeleňová.



Podduklianska knižnica vo Svidníku bude hostiť cestovateľku Dorotu Nvotovú a autora fantasy románov Juraja Červenáka. Besedy s autormi pripravuje aj Vihorlatská knižnica v Humennom. Zároveň sa zapája do Noci literatúry a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.



O aktuálnej ponuke podujatí informujú knižnice na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach.