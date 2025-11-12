Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Krajské kultúrne stredisko v Žiline má novú webovú stránku a aplikáciu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Oficiálna aplikácia KrKS Žilina prináša aktuálny program podujatí, výstav, koncertov a predstavení priamo do mobilného zariadenia.

Autor TASR
Žilina 12. novembra (TASR) - Kultúrny program a inštitucionálne novinky priamo do rúk návštevníkov prináša nová mobilná aplikácia Krajského kultúrneho strediska (KrKS) Žilina a tiež nová webová stránka. Ako informoval manažér kultúry KrKS Žilina Matej Somr, web aj aplikácia sú súčasťou projektu podporeného v programe Interreg Poľsko - Slovensko, ktorý rozvíja cezhraničnú spoluprácu a oživuje kultúrne dedičstvo regiónu.

Oficiálna aplikácia KrKS Žilina prináša aktuálny program podujatí, výstav, koncertov a predstavení priamo do mobilného zariadenia. „Obsahuje kompletný program pripravovaných aj uplynulých podujatí spolu s detailnými informáciami o každom z nich, pričom si návštevníci môžu jednoducho uložiť termín do vlastného kalendára,“ priblížil Somr.

Súčasťou aplikácie je aj galéria fotografií z podujatí a sekcia kontakty a informácie, ktorá ponúka základné údaje o činnosti a aktivitách KrKS v Žiline. Aplikácia je dostupná v slovenskom a poľskom jazyku.

Nový web aj aplikácia vznikli s cieľom vytvoriť jednotné miesto pre informácie o podujatiach z dielne žilinského KrKS. „Naším cieľom je, aby sa kultúrne hodnoty regiónu dostali k ľuďom čo najjednoduchšie. Nový web aj mobilná aplikácia nám pomáhajú byť ešte bližšie k verejnosti, komunikovať moderne a zároveň neustále informovať všetkých tých, ktorým záleží na tom, aby sme boli v priamom dotyku s kultúrou,“ doplnila riaditeľka KrKS Žilina Júlia Marcinová.
.

