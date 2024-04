Krajské múzeum v Prešove chce obnoviť stredovekú cestu s Poľskom

Prešov 20. apríla (TASR) - Krajské múzeum v Prešove sa zapája do cezhraničného projektu Via regalis - Stredoveké spojenie Prešova s poľskými mestami. Ideou projektu je niekdajšia existencia kráľovskej obchodnej cesty. Ako TASR informovala vedúca oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová, partnermi projektu sú Muzeum Okregowe v Nowom Sączi a Muzeum Okregowe v Rzeszowe.



Jeleňová doplnila, že kráľovská obchodná cesta "spájala cezhraničné mestá od Prešova cez Sabinov, Starú Ľubovňu, Spišskú Starú Ves, Stary Sącz, Nowy Sącz až do Krakova. Via regalis sa využívala od stredoveku až po novovek a predstavovala významné prepojenie Slovenska s Poľskom, slúžila na transport bežne dostupných i vzácnych nedostupných tovarov."



V rámci projektu pripravia dlhodobú výstavu a tvorivé dielne o cezhraničnej stredovekej ceste v Krajskom múzeu v Prešove, ktorá bude potom prezentovaná aj v Poľsku. Ďalším výstupom projektu bude stredoveký jarmok v Rákociho paláci, ktorý prepojí remeselníkov, umelcov a návštevníkov, ako aj spoločný workshop zameraný na spoluprácu partnerských múzeí.



Projekt je súčasťou programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Krajskí poslanci ho schválili na pondelkovom (15. 4.) zastupiteľstve a zároveň odsúhlasili takmer 20.000 eur na jeho spolufinancovanie. Celkové náklady projektu sú predpokladané na takmer 100.000 eur, pričom skoro 80.000 eur pokryje nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.