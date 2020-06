Krajské múzeum v Prešove hľadá malých Prešovčanov z roku 1988

Prešov 30. júna (TASR) - Krajské múzeum v Prešove pripravilo v priestoroch jedného z nákupných centier na sídlisku Sekčov netradičnú výstavu. Pripomína 40 rokov od nasťahovania prvých obyvateľov do panelových blokov tohto najväčšieho prešovského sídliska. Ako bonus pripravili organizátori veľkoformátovú fotografiu jeho prvých obyvateľov z roku 1988, ktorých sa snažia vypátrať. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea.



Múzeum podľa jeho slov oslovilo známeho prešovského fotografa Dionýza Dugasa, ktorý mu poskytol doteraz nepublikovanú fotografiu danej doby zo sídliska Sekčov s názvom Prví obyvatelia sídliska Sekčov. Zároveň na svojej stránke zverejnilo výzvu s prosbou, aby sa ľudia, ktorí sa na fotke spoznali, prihlásili v múzeu alebo v nákupnom centre. Organizátori chcú takto vytvoriť spomienkovú fotografiu po viac ako 30 rokoch, ktorá sa zapíše do histórie Prešova.



"Výstava je exkurzom do minulých dôb výstavby najväčšieho sídliska v Prešove. Budeme veľmi radi, ak sa nám podarí spojiť históriu so súčasnosťou a vytvoríme takýto unikátny záber," hovorí riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník.



S výstavbou Sekčova sa začalo 22. novembra 1978. Byty staval závod 02 vtedajších Pozemných stavieb. Sídlisko bolo postavené betónovou panelovou technológiou na miestach, kde boli predtým vlhké lúky a močariská uvádzané v mapách pod názvom Kučere. Konečnú projektovú štúdiu vypracovali pracovníci prešovského Stavoprojektu na čele s Petrom Timkaničom na základe urbanistického riešenia z roku 1969 od Tibora Alexyho, Jána Kavana a Filipa Trnkusa.



"Návštevníkom výstavy chceme dať možnosť, aby sa mohli aspoň prostredníctvom fotografií nadýchnuť atmosféry minulého režimu. Mnohým z nich to určite oživí spomienky aj na ich prvé bývanie," dodáva Olejník.



Prezentácia pod názvom 40 rokov sídliska Sekčov poskytuje predovšetkým zábery na bytovú časť výstavby v rokoch 1978 až 1994. Jej kurátorom a tvorcom je odborný pracovník Krajského múzea Igor Lazorík. Výstava potrvá do konca júla.