Krajské múzeum v Prešove pripravilo retro výstavu o Vianociach

Prešov 24. decembra (TASR) - Návštevníci Krajského múzea v Prešove si môžu zaspomínať na časy, keď osobu štedrého biskupa sv. Mikuláša vymenila mystická postava Deda Mráza. Výstava Utajené Vianoce od autorov Zuzany Andrejovej a Samuela Brussa ponúka pohľad na typické socialistické Vianoce. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu si môžu ľudia výstavu pozrieť v online priestore na webstránke múzea www.tripolitana.sk. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



Výstava podľa etnologičky Andrejovej ponúka zaujímavý pohľad na obdobie, ktoré stále vyvoláva rozporuplné emócie a mnohí si ho dobre pamätajú. Ako povedala, po roku 1968 bola oslava narodenia Ježiša Krista ako spasiteľa ľudstva tvrdo odsúvaná do úzadia. V dobovej tlači sa práve preto Vianoce prezentovali iba ako sviatky pokoja a radosti.



"Šesťdesiate roky 20. storočia predstavovali obdobie, kedy drvivá väčšina obyvateľstva žila dvojitým životom. Jeden svet bol ovládaný ideológiou vtedajšej politiky a na druhej strane ľudia slávili v kruhu rodiny najkrajší kresťanský sviatok, Vianoce," vysvetľuje Andrejová.



Komunistický režim sa podľa jej slov snažil vo Vianociach eliminovať všetko kresťanské. O vymazaní Ježiška z Vianoc svedčí aj prejav predsedu československej vlády Antonína Zápotockého na Vianoce v roku 1952. Oznámil v ňom, že z Ježiška sa stal Dedo Mráz.



Nová výstava prezentuje spomenuté obdobie spoločnosti v podobe troch ideovo zariadených miestností – detskej izby, obývacej miestnosti a jedálne s prestretou štedrovečernou tabuľou.



Prezentáciu podľa Brussa vhodne dopĺňajú umelecké diela od akademického maliara Vojtecha Seligu so zasneženou vidieckou krajinou z roku 1980 a rôzne ikonické predmety.



"Práve tieto predmety ako súčasť vtedajšieho života vyvolávajú aj dnes nostalgiu času druhej polovice 20. storočia, ktorý máme hlboko zakorenený ako obdobie, keď sme mali všetko spoločné a často rovnaké," dodáva Bruss.



Výstava je nainštalovaná v Rákociho paláci a potrvá do 28. februára 2022.