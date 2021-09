Krajské múzeum v Prešove rekapituluje život Dionýza Dugasa

Prešov 17. septembra (TASR) - Návštevníci Rákociho paláca, sídla Krajského múzea v Prešove, majú možnosť spoznať prierez životnej tvorby významného prešovského fotografa a cestovateľa Dionýza Dugasa. Výstavu Rekapitulácia 80 realizuje Krajské múzeum v Prešove v spolupráci so samotným autorom fotografií pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



Okrem výberu zo svojej fotografickej tvorby tu autor prezentuje aj vydané publikácie, vlastnú fototechniku a historickú fototechniku, ktorú daroval múzeu.



Cesta Dionýza Dugasa k umeniu a fotografii sa podľa jeho slov začala v 60. rokoch minulého storočia. Pôvodným povolaním bol stavebný technik a amatérsky hudobník, inklinoval však k turistike a horolezectvu, cez ktoré sa dostal k fotografii.



"Veľmi som túžil zachytiť a zdokumentovať moje zážitky z hôr, to bol môj hnací motor. Neskôr sa moja láska k fotografii spojila s láskou k východnému Slovensku a začal som sa venovať umeleckému zobrazovaniu rodného mesta Prešova a pamiatkam severovýchodného Slovenska," vysvetľuje Dionýz Dugas, autor výstavy.



Ako ďalej hovorí, jeho láska k cestovaniu ho zaviala aj ďaleko zo Slovenska. Z viacerých ciest po svete pripravil aj obrazové pásma, v ktorých približuje verejnosti krajinu Ameriky, Aljašky, Austrálie, Indonézie, Himalájí, Izraela, Álp, Nórska a Islandu.



"Príroda je náš cenný dar, ktorý treba spoznávať a zároveň je nutné sa o neho starať. Ja sa snažím vo svojich fotografiách sprostredkovať ľuďom moje videnie krásy tohto sveta," hovorí Dugas.



"Činnosť pána Dugasa reprezentuje vyše dvadsať samostatných autorských výstav a vyše 40 obrazových publikácií. Sme veľmi radi, že sa rozhodol rekapitulovať svoj profesný život práve u nás a do ďalších rokov mu želáme veľa zdravia a inšpiratívnej tvorby," dodáva riaditeľ Krajského Múzea v Prešove Ľuboš Olejník.



Kurátorkou výstavy Rekapitulácia 80 je bývala riaditeľka Šarišskej galérie v Prešove Marta Hrebíčková. Slávnostná vernisáž, na ktorej sa zúčastní aj jubilujúci umelec sa uskutoční v pondelok (20. 9.) o 16.00 h v Rákociho paláci v Prešove. Výstava potrvá do 21. novembra.