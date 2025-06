Krajské múzeum v Prešove sprístupní dve nové výstavy

Prešov 29. júna (TASR) - Krajské múzeum v Prešove pripravilo pre návštevníkov dve samostatné výstavy, ktoré budú sprístupnené od utorka 1. júla do 30. septembra. Verejnosť si ich bude môcť pozrieť v nových prezentačných priestoroch múzea na Hlavnej ulici. Ako informovala Lucia Drábiková z oddelenia marketingu múzea, výstavy sa zameriavajú na tému histórie výstavníctva a osobnosť známeho prešovského futbalistu Ladislava Pavloviča.



Výstava 80 rokov výstavníctva Krajského múzea v Prešove sa venuje významnému jubileu existencie múzea. „Pri tejto príležitosti predstavíme verejnosti výstavy, ktoré boli inštalované v priestoroch múzea od jeho otvorenia až po súčasnosť. Sú to autorské výstavy a expozície odborných zamestnancov múzea aj výstavy realizované v spolupráci s inými inštitúciami a osobnosťami,“ uviedla Drábiková. Pestrú paletu prezentujú veľkoformátové plagáty, ktoré vznikli na pôde múzea a majú okrem výpovednej aj umeleckú hodnotu. Sú podľa nej ukážkou výtvarného a grafického umenia jednotlivých dekád. Súčasťou výstavy sú aj libretá približujúce prípravnú fázu výstavnej činnosti a umožňujú návštevníkom nahliadnuť do zákulisia múzejnej práce. Výstavu dopĺňajú pozvánky a fotografie z vybraných výstav.



„Výstava Ladislav Pavlovič - futbalová legenda je venovaná najvýraznejšej osobnosti prešovského futbalu. Tento výnimočný krídelný útočník odohral 17 sezón v I. československej futbalovej lige, počas ktorých nazbieral 347 zápasov a 164 gólov,“ doplnila Drábiková. Pavlovič bol dvojnásobným kráľom strelcov, členom Klubu ligových kanonierov a reprezentant Československa. Futbal hrával až do štyridsiatky, čím sa stal najstarším slovenským hráčom v histórii ligy. Za celú svoju kariéru nebol ani raz vylúčený a získal Cenu fair play slovenského olympijského výboru. „Výstava mapuje jeho život, športové úspechy a výnimočnú osobnosť, ktorá je dodnes symbolom klubovej vernosti a športovej etiky,“ upozornila Drábiková.



Obe výstavy pripravili odborní pracovníci Krajského múzea v Prešove a sú určené širokej verejnosti, milovníkom histórie, kultúry i športu.