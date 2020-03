Krajské predsedníctvo KDH v Trenčíne nesúhlasí so snemom v marci

Trenčín/Bratislava 2. marca (TASR) – Krajské predsedníctvo Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v Trenčíne nesúhlasí so zvolaním snemu na 14. marca. Za predsedníctvo KDH Trenčín o tom TASR informovali krajský predseda Tomáš Merašický a podpredseda Peter Máťoš. Snem je podľa nich zvolaný narýchlo a má „chabé argumenty“.



„KDH potrebuje riadne a slávnostné voľby predsedu a predsedníctva a technické problémy dokážeme riešiť aj iným spôsobom, ako rýchlo zvolaným snemom. V KDH je snem oslava demokracie, ktorá má pre nás najvyššiu hodnotu,“ uvádzajú v stanovisku Merašický s Máťošom.



Bývalému predsedovi a predsedníctvu KDH adresovalo podľa nich trenčianske krajské predsedníctvo otvorený list, v ktorom vyslovuje nesúhlas s medializovanými informáciami o dočasnom predsedovi Pavlovi Zajacovi. Následne sa z médií dozvedeli o menovaní Zajaca a ohlásení snemu.



„Dnešným dňom zasielame podnet na rozhodcovský súd o možnosti, ako zabezpečiť v zmysle stanov chod hnutia na obdobie do konca júna 2020, aby mohol byť slávnostný volebný snem zvolaný najneskôr do konca júna 2020 s novými delegátmi a pripravenými kandidátmi,“ uvádza sa v stanovisku krajského predsedníctva KDH.



„My predsedníctvo krajskej rady Trenčín nesúhlasíme s medializovaným rozhodnutím predsedu KDH o dočasnom poverení podpredsedu Pavla Zajaca vedením hnutia. Pavol Zajac je priamo zodpovedný za súčasný stav KDH. Pavol Zajac je zodpovedný za to, že zastúpenie kandidátov za kraj Trenčín na kandidátke KDH sa začínalo číslom 32 a výrazné osobnosti, ktoré budovali a udržovali hnutie v regiónoch, boli odstrčené na nevoliteľné miesta. Rovnako ako člen predsedníctva je zodpovedný za trieštenie hlasov a nespoluprácu kresťanských síl v parlamentných voľbách. Žiadame predsedu hnutia, aby zvážil okamžité zvolanie rady KDH, kde budeme riešiť post dočasne povereného štatutárneho zástupcu hnutia, ktorý bude mať morálne predpoklady doviesť hnutie do snemu strany,“ uvádza sa v otvorenom liste krajského predsedníctva, ktorý podpísali krajský predseda Merašický a podpredsedovia Máťoš a Juraj Maláň.



Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si bude voliť nového predsedu a podpredsedov na straníckom sneme 14. marca v Ružomberku. Oznámil to hovorca KDH Stano Župa. KDH vedie dočasne Pavol Zajac. Poveril ho už expredseda Alojz Hlina. Ten sa vzdal vedenia k 2. marcu po výsledku KDH v parlamentných voľbách. Hnutie sa opäť nedostalo do parlamentu, získalo 4,65 percenta. Hlina ostáva členom hnutia.