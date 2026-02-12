< sekcia Regióny
Krajské psycho-sociálne centrum v Trnave pomohlo stovkám pacientov
Autor TASR
Trnava 12. februára (TASR) - Počas prvých dvanástich mesiacov fungovania poskytlo psycho-sociálne centrum Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na Študentskej ulici v Trnave odbornú pomoc stovkám obyvateľov a potvrdilo opodstatnenosť rozšírenia zdravotníckych služieb v oblasti duševného zdravia. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Centrum zastrešuje psychiatrickú ambulanciu, ambulanciu klinického psychológa, denný psychiatrický stacionár aj služby sociálneho pracovníka. „Za prvý rok fungovania vyhľadalo psychiatrickú ambulanciu minimálne raz 567 pacientov a služby klinického psychológa využilo 168 pacientov. Do programu denného psychiatrického stacionára sa zapojilo 49 pacientov, ktorí absolvovali systematickú terapeutickú starostlivosť ambulantnou formou pod odborným dohľadom,“ ozrejmili.
Duševné zdravie je podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucie Šmidovičovej rovnako dôležité ako fyzické. „Som rada, že po roku fungovania centra môžeme hovoriť o reálnych výsledkoch a konkrétnej pomoci stovkám pacientov. Vytvorením župného psycho-sociálneho centra sme rozšírili dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nastavili funkčný model odbornej podpory pre ľudí, ktorí ju potrebujú,“ uviedla.
Kapacity denného psychiatrického stacionára sú aktuálne voľné aj pre nových záujemcov, ktorí sa môžu do programu prihlásiť na základe odporúčania psychiatra alebo po konzultácii priamo so zariadením. „Táto forma starostlivosti je vhodná najmä pre pacientov s úzkostnými poruchami, depresívnymi stavmi či inými psychickými ťažkosťami, ktoré si vyžadujú systematickú podporu. Umožňuje im zostať v domácom prostredí a zároveň pravidelne absolvovať odborný terapeutický program,“ doplnili z kraja.
