Krajské vianočné trhy v Katovej bašte odštartujú Katarínskou zábavou

Košice 23. novembra (TASR) - V Katovej bašte v Košiciach štartujú v pondelok 25. novembra o 17.00 h Katarínskou zábavou Župné vianočné trhy. Hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná informovala, že jeden dvor v centre mesta ponúkne od Kataríny do Vianoc vystúpenia približne 300 účinkujúcich, ľudové zvyky, tradície, divadlo, školu tanca i tvorivé dielne. Návštevníci môžu využiť aj korčuľovanie na umelej ľadovej ploche a tešiť sa na karneval na ľade.



Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať hudobníci ako Tina, Lukáš Adamec, Peter Cmorik Band, Peter Bič Project či Hrdza. Okrem toho sa každý víkend v Katovej bašte predstavia aj folklórne súbory (FS) ako Hvizdošovci, Ľudová hudba Stana Baláža či FS Železiar. "Už otvárací deň trhov prinesie pestrý program s chuťami a vôňami prichádzajúcich sviatkov. Pri príprave sme sa inšpirovali aj zvykmi a tradíciami stridžích a adventných dní. Naše trhy budú otvorené každý deň od 15.00 h do 22.00 h, program sa začne vždy o 17.00 h a hlavní interpreti vystúpia o 20.00 h. Špeciálnu prezentáciu zvykov a tradícií prinesieme na Ondreja, na Barboru, na svätého Mikuláša aj na Luciu," priblížil predseda KSK Rastislav Trnka.



Na Katarínu sa tradične konali tanečné zábavy, pretože prvú nedeľu po nej začínal advent. Bývalo zvykom, že ju mali na starosti práve ženy, ktoré zabezpečovali muziku i občerstvenie. Úlohou chlapov bolo vytancovať ich. V Katovej bašte bude zábava pod muzikantskou taktovkou ľudovej hudby Rendošovci a do tanca návštevníkov vtiahnu lektori ľudových tancov. "Atmosféru dotvoria tvorivé dielne, voňavé dobroty či benefičný punč. Muzikantskú taktovku následne prevezme dídžej a program uzatvorí Marián Čekovský Band," dodala hovorkyňa.



Syntetická ľadová plocha bude pre verejnosť k dispozícii po celý čas Župných vianočných trhov v Katovej bašte. V posledný deň trhov, 22. decembra, sa na nej uskutoční Vianočný karneval s Tomom a Elom.



KSK trhy organizuje v spolupráci s Východoslovenským múzeom, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus, Centrom kultúry Košického kraja a mestskou časťou Košice-Staré Mesto.