Krajské zariadenia pozývajú na návštevu Župných dní na Zemplíne

Michalovce 13. mája (TASR) – Župné dni Košického samosprávneho kraja (KSK) sa po Gemeri a Spiši v piatok presunuli na Zemplín. Návštevníkov čaká v rámci dňa otvorených dverí program v krajských zariadeniach v Michalovciach, Trebišove, Sobranciach, Sečovciach, Strážskom, Pribeníku, Rakovci nad Ondavou či Kráľovskom Chlmci. Do programu sa zapája aj krajský dopravca Arriva Michalovce s prezentáciami autobusov v dopravných závodoch Michalovce, Kráľovský Chlmec a Trebišov.



"Krajské školy, múzeá, knižnice, zariadenia sociálnych služieb, ale aj krajskí dopravcovia či cestári počas jedného dňa odprezentujú to najlepšie, čím vyniká Zemplín aj celý Košický kraj. Aj toto podujatie má východniarom ukázať, že Košický samosprávny kraj s nimi žije každý deň, aj keď to na prvý pohľad nie je vidieť," informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. Súčasťou ponuky sú rôzne aktivity, súťaže, ale aj prezentácie a gastronomické zážitky.



V Michalovciach sa od rána konajú dni otvorených dverí napríklad na Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb, kde návštevníkom pripomenú kultúru stolovania, ale ukážu aj trendy v účesoch a líčení. Masáže rúk i chrbta i overenie krvnej skupiny zažijú návštevníci na Strednej zdravotníckej škole, piknik aj workshopy sú pripravené na gymnáziách Pavla Horova i Ľudovíta Štúra. Zemplínske múzeum láka na ukážku remesiel a Knižnica Gorazda Zvonického na nové výstavy či burzu kníh. Hudobné vystúpenia nielen folkloristov či pozorovanie slnka pripravili v Zemplínskom kultúrnom centre a hvezdárni.



V Trebišove ponúka zaradenia sociálnych služieb Lumen tréning pamäti alebo zábavné pečenie. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína predstaví okrem expozícií ukážky pletenia lana na historickom stroji. Zemplínska knižnica netradične privíta vo svojich priestoroch batoľatá a deti poteší aj pobočka krajskej správy ciest, ktorá predstaví svoju techniku.



Dopravná spoločnosť Arriva Michalovce sa verejnosti prezentuje od 8.00 do 12.00 h. Detskí návštevníci sa môžu odfotiť za volantom autobusu, pre dospelých sú pripravené tematické prezentácie verejnej osobnej dopravy či výhody bezkontaktnej čipovej karty.



Celý program je k dispozícii na webstránke https://www.zupnednikosickehokraja.sk. Župné dni uzavrie program v Above 20. mája a podujatie v Košiciach 21. mája.