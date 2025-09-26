< sekcia Regióny
Krajskí cestári rekonštruujú cestu za obcou Soľ
Autor TASR
Prešov/Soľ 26. septembra (TASR) - Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu za obcou Soľ v okrese Vranov nad Topľou. Stavebné práce zahŕňajú samotnú obnovu vozovky, ale aj odvodnenia a výstavbu priepustu či ďalších cestných stavieb. Prešovský samosprávny kraj (PSK) projekt financuje z európskych zdrojov. Preinvestovaných má byť približne 334.000 eur. PSK o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že modernizácia úseku má byť hotová koncom októbra.
Cezhraničný cestný projekt sa zameriava na rekonštrukciu cesty III/3612 za obcou Soľ. „Prinesie jednak zlepšenie stavebno-technických parametrov dotknutej komunikácie, ako aj bezpečnejší i komfortnejší prejazd úsekom,“ uvádza kraj.
Ťažisko stavebných prác spočíva v rekonštrukcii vozovky v dĺžke 220 metrov a v rekonštrukcii odvodňovacích potrubí. Ich súčasťou je tiež výstavba železobetónového priepustu, ako aj odvodňovacej priekopy a žľabu pod železničným mostom.
V rámci projektu je naplánovaná aj inštalácia prvkov zvyšujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Pôjde o zvislé dopravné značenie s reflexnou povrchovou úpravou, cestné obrubníky a takzvané dopravné gombíky. Realizovať sa bude aj vodorovné dopravné značenie.
