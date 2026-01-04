< sekcia Regióny
Krajskí cestári sa v rámci zimnej údržby starajú o 1900 km ciest
Autor TASR
Trnava 4. januára (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa v rámci zimnej údržby stará o takmer 1900 kilometrov (km) ciest. Ide o cesty prvej až tretej triedy a účelové komunikácie. Krajskí cestári mali na zimu pripravených 4440 ton posypovej soli. Uvádza sa to v aktuálnom operačnom pláne zimnej údržby SÚC TTSK.
Materiálové zásoby na zimnú sezónu tvorí aj 86.100 litrov soľankového roztoku, 2711 ton kameniva a takmer 1087 ton zmiešaného posypového materiálu. „Operačný plán zimnej údržby SÚC TTSK 2025/2026 obsahuje jednotlivé postupy zabezpečenia zjazdnosti ciest druhej a tretej triedy na území TTSK za bežných a mimoriadnych podmienok a na základe dohody so Slovenskou správou ciest aj ciest prvej triedy nachádzajúcich sa na území TTSK,“ priblížila krajská samospráva.
Na zabezpečenie zimnej údržby sa zriaďuje centrálna dispečersko-spravodajská služba, ktorú zabezpečuje Slovenská správa ciest (SSC) a každý správca zriaďuje dispečersko-spravodajskú službu a dispečing na oblastných strediskách a správach. Všetky spravodajské jednotky pracujú v nepretržitom režime a podávajú informácie priamo na centrálny dispečing SSC Bratislava.
Medzi technické vybavenie SÚC TTSK patrí 54 sypačov, 24 traktorov, 23 nakladačov, dve nákladné vozidlá a jedna snehová fréza. Výkon zimnej služby je po jej aktivovaní na celom území TTSK organizovaný v nepretržitom režime. Začiatok a ukončenie činnosti dispečerskej a spravodajskej služby a zimnej údržby cestných komunikácií na území spravovanej SÚC TTSK je plne v kompetencii jej riaditeľa.
