Krajskí cestári si v Galante porovnajú svoje zručnosti
Stredajšia súťaž symbolicky odštartuje obdobie zimnej údržby ciest.
Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Zamestnanci všetkých 12 stredísk Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) si v Galante porovnajú svoje zručnosti. Stredajšia súťaž symbolicky odštartuje obdobie zimnej údržby ciest. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.
Cestárske ródeo – súťaž krajských cestárov sa začne v stredu o 9.30 h. „Vymenia si informácie a skúsenosti s vozidlovým parkom a technikami zimnej údržby ciest pred ostrým štartom sezóny,“ doplnili z TTSK.
