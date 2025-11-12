Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Krajskí cestári si v Galante porovnajú svoje zručnosti

Na snímke snežný odhŕňač na zafúkanej ceste. Foto: TASR - František Iván

Stredajšia súťaž symbolicky odštartuje obdobie zimnej údržby ciest.

Autor TASR
Trnava 12. novembra (TASR) - Zamestnanci všetkých 12 stredísk Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) si v Galante porovnajú svoje zručnosti. Stredajšia súťaž symbolicky odštartuje obdobie zimnej údržby ciest. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

Cestárske ródeo – súťaž krajských cestárov sa začne v stredu o 9.30 h. „Vymenia si informácie a skúsenosti s vozidlovým parkom a technikami zimnej údržby ciest pred ostrým štartom sezóny,“ doplnili z TTSK.
