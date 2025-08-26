< sekcia Regióny
Krajskí cestári už začali v Brezne s obnovou priechodov pre chodcov
Autor TASR
Brezno 26. augusta (TASR) - Nevyhovujúci stav viacerých priechodov pre chodcov na cestách druhej a tretej triedy v Brezne vyvolal medzi obyvateľmi mesta kritiku. Nielen pre nich, ale i pre vodičov boli takzvané zebry doslova neviditeľné a mnohokrát aj príčinou nebezpečných dopravných situácií. Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) ich už začala preznačovať.
Ako na webe informovala breznianska radnica, v ostatnom čase sa čoraz častejšie obracali obyvatelia na mesto s otázkou, prečo na frekventovaných uliciach ako Rázusova, Švermova či Fraňa Kráľa nie sú zreteľne vyznačené priechody pre chodcov.
„Plne si uvedomujeme, že zle viditeľné priechody predstavujú problém pre všetkých účastníkov cestnej premávky, preto ich na cestách v našej správe obnovujeme priebežne. V daných prípadoch však ide o komunikácie, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale spravuje ich BBRSC,“ vysvetlil primátor Tomáš Abel s tým, že mesto už spoločnosť viackrát kontaktovalo s dopytom na zabezpečenie nových náterov.
Ako pre TASR v utorok konštatovala hovorkyňa BBRSC Martina Straková, s obnovou priechodov pre chodcov začali v týchto dňoch a do konca augusta má byť ukončená. Počasie im to v skorších augustových dňoch nedovoľovalo.
Krajskí cestári privítajú každý podnet od občanov, ktorý zvýši bezpečnosť cestnej premávky. Zasielať ich môžu prostredníctvom e-mailu na adresu podatelna@bbrsc.sk. Každý z nich adekvátne posúdia.
