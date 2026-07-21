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Krajskí cestári vybudovali v Lučivnej nový most

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Ide o ďalšiu investíciu do modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK.

Autor TASR
Lučivná 21. júla (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) nedávno úspešne ukončila výstavbu nového mosta v intraviláne obce Lučivná v okrese Poprad. Krajskí cestári informovali, že nový mostný objekt nahradil pôvodnú 94-ročnú konštrukciu, ktorú pre nevyhovujúci stavebno-technický stav museli odstrániť.

„Novovybudovaný most prináša vyššiu bezpečnosť, spoľahlivejšiu dopravu a zároveň predstavuje dlhodobé riešenie pre všetkých vodičov i obyvateľov obce,“ uviedla SÚC.

Ide o ďalšiu investíciu do modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK. Výstavbu mosta financoval kraj z vlastného rozpočtu, pričom na tento projekt vyčlenila samospráva približne 294.000.
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