V Prešovskom kraji budú schvaľovať úverovú zmluvu na 30 mil. eur

Prešov 16. apríla (TASR) - Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2022, školské a kultúrne projekty i nové cestné akcie, ktoré prinesú rekonštrukcie a modernizácie ďalších úsekov. Tieto a iné témy sú predmetom zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa koná v pondelok 17. apríla. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová s tým, že krajskí poslanci sa zídu na druhom tohtoročnom zasadnutí a v poradí piatom v novom volebnom období. Na programe je celkovo 26 bodov rokovania.



"Okrem záverečného účtu sa bude schvaľovať v poradí druhá tohtoročná úprava rozpočtu a uzatvorenie úverovej zmluvy vo výške 30 miliónov eur na činnosti spojené s realizáciu mostného a cestného programu. Tá má priniesť rekonštrukcie ďalších úsekov ciest II. a III. triedy i mostných objektov Správy a údržby ciest PSK. V rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa plánujú investície na dobudovanie infraštruktúry v Poloninách, ale aj ďalšie cestné projekty," uviedla hovorkyňa.



Krajský parlament prerokuje tiež zámer vstupu do projektu výstavby novej telocvične Gymnázia. T. Vansovej v Starej Ľubovni so žiadosťou o príspevok z Fondu na podporu športu. Predmetom rokovania bude aj schválenie predloženia viacerých žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP, ako i Plánu obnovy, zameraných na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v kraji. Jeleňová doplnila, že na programe je aj schvaľovanie projektov kultúrnych organizácií PSK – Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, Hvezdárne a planetária v Prešove a Podduklianskeho osvetového strediska.



"Poslanci sa budú venovať viacerým informatívnym správam, vyúčtovaniu zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej doprave za uplynulý rok i stratégii pre mládež na najbližšie roky. Schvaľovať sa bude i uzatvorenie zmluvy o Ekonomickej sieti regiónov Trojmoria. Jej zakladateľmi okrem PSK je aj päť vojvodstiev z Poľska, päť žúp z Rumunska, tri subjekty z Litovskej republiky a maďarská župa so sídlom v Debrecíne," vymenovala Jeleňová.



Rokovanie krajského parlamentu začne tradične o 10. hodine a bude dostupné aj pre širokú verejnosť prostredníctvom online prenosu cez tasr.tv.