Krajskí poslanci i podpredsedovia TSK si od decembra prilepšia

Trenčín 22. novembra (TASR) – Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a podpredsedovia TSK si v novom volebnom období finančne prilepšia. Zastupiteľstvo TSK na svojom pondelkovom (21. 11.) ustanovujúcom zasadnutí schválilo nové zásady odmeňovania poslancov.



Podľa vedúceho právneho oddelenia Úradu TSK Tomáša Baláža je dôvodom zvyšovania odmien poslancov a podpredsedov TSK zvýšenie minimálnej mzdy.



"Poslancovi bude patriť odmena vo výške minimálnej mzdy, čo je 700 eur. Odmena podpredsedov bude vo výške 1,75-násobku minimálnej mzdy, čo predstavuje mesačnú odmenu vo výške 1225 eur," priblížil Baláž s tým, že doterajšia odmena podpredsedov bola 800 eur.



V súvislosti s rastom minimálnej mzdy sa podľa neho mení aj výška paušálnych náhrad pre podpredsedov a poslancov. Podpredsedovia TSK dostanú paušálne náhrady vo výške 60 percent minimálnej mzdy (420 eur). Výška náhrad poslancov je závislá od vzdialenosti z miesta bydliska do sídla TSK od 15 do 25 percent výšky minimálnej mzdy.



Krajské zastupiteľstvo tiež schválilo úplné zrušenie odmien členom odborných komisií. Účinnosť nových zásad odmeňovania poslancov vstúpi do platnosti 1. decembra tohto roka.