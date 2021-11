Banskobystrickí poslanci podporujú obnovu dvoch nemocníc v kraji

Banská Bystrica 30. novembra (TASR) – Spoločnosť Svet zdravia, ktorá spravuje nemocnice v Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom, sa chce uchádzať o peniaze z plánu obnovy. V prípade úspechu by sa žiarska nemocnica mohla dočkať rekonštrukcie, v Rimavskej Sobote uvažuje spoločnosť o výstavbe úplne novej nemocnice. Ich plány v utorok podporili poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na zasadnutí v Banskej Bystrici.



Hlasovaním potvrdili, že kraj bude súčinný pri projektoch, ktoré by spoločnosť Svet zdravia, v prípade úspešného získania prostriedkov pre zdravotníctvo, realizovala.



„Je v záujme BBSK poskytnúť podmienky pre rozvoj nemocníc v našich regiónoch. Svet zdravia má ambíciu nemocnice rozvíjať a pri tejto príležitosti využiť aj prostriedky z plánu obnovy. Podmienky našej spolupráce budú definované novou nájomnou zmluvou, ktorej súčasťou bude mimo iných záležitostí podmienka, že novopostavené objekty financované zo získaných prostriedkov z fondu obnovy sa stanú majetkom kraja,“ konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.



V prípade nemocnice v Rimavskej Sobote poslanci súhlasili so zbúraním tzv. bloku B, na ktorého mieste by spoločnosť postavila úplne novú nemocnicu.



„Na obe nemocnice, ktoré prevádzkujeme v BBSK, sa pozeráme z pohľadu možnosti ich ďalšieho rozvoja, ale najmä toho, ako sú medicínsky koncipované. V prípade, ak by bola spoločnosť pri čerpaní prostriedkov úspešná, nemocnicu by sme museli stihnúť postaviť do roku 2026. Aj z tohto dôvodu uvažujeme v Žiari nad Hronom, v prípade získania prostriedkov, s rekonštrukciou a nie novou výstavbou. Jednoducho by sme to projekčne nestihli,“ zdôraznil generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Radoslav Čuha.



O tom, či bude spoločnosť so svojimi projektmi úspešná, sa rozhodne najskôr v priebehu budúceho roka. Zatiaľ totiž nebola vyhlásená ani výzva, na základe ktorej by mohli nemocnice žiadať o peniaze z plánu obnovy na svoje projekty.