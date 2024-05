Krajskí poslanci v Prešove rozdelia dotácie

Prešov 19. mája (TASR) - Poslanci zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na pondelkovom (20. 5.) rokovaní rozdelia dotácie, zaoberať sa budú aj školským kampusom v Starej Ľubovni. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová informovala, že na 13. stretnutí prerokujú celkovo 17 bodov.



"Úvodná časť rokovania krajského parlamentu bude venovaná ekonomickej bilancii, a to záverečnému účtu za rok 2023. Poslanci okrem úpravy aktuálneho rozpočtu tiež rozdelia dotácie z Výzvy poslancov PSK, kde bolo na tento rok alokovaných 1,43 milióna eur," uviedla hovorkyňa. Do oblasti športu by malo ísť viac ako pol milióna eur eur, do kultúry takmer 812.000 eur, do sociálnych služieb približne 34.000 eur, do rodinnej samosprávy viac ako 43.000 eur, do životného prostredia zhruba 12.000 eur a do zdravotníctva vyše 27.000 eur.



Poslanci sa budú zaoberať aj ideovým zámerom rozvoja cestovného ruchu v oblasti Čergov. Tá má podľa PSK potenciál pre rozvoj ekoturistiky a pútnického turizmu. Súčasťou zámeru by mal byť aj návrh rozvoja rekreačného strediska Lysá. "Ďalší ideový zámer, ktorý budú schvaľovať poslanci, je výstavba špecializovaného zaradenia vo Vranove nad Topľou - Čemerné. Kraj sa chce uchádzať o finančné prostriedky na tento projekt z Plánu obnovy a odolnosti. Rozpočet projektu je 1,33 milióna eur," doplnila Jeleňová.



Dôležitým bodom rokovania podľa nej bude zriadenie školského kampusu v Starej Ľubovni. Ten sa týka žiakov Strednej odbornej školy technickej a Spojenej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni. V Prešove by zas mohlo vzniknúť Centrum simulačnej medicíny - zdravotnícky kampus, a to v areáli Strednej zdravotníckej školy, v predpokladanom rozpočtovom náklade 12,5 milióna eur.



Program rokovania sa začne o 10. hodine.