Žilina 28. januára (TASR) - Krajskú knižnicu v Žiline navštívilo minulý rok 129.544 ľudí a prihlášku do knižnice vypísalo 10.436 čitateľov. Podľa vedúcej úseku knižnično-informačných služieb Jany Neslušanovej, tvorili 63 percent čitateľov ženy a najstaršia mala 93 rokov.



Doplnila, že najstarší čitateľ, muž, má 91 rokov. "Viac bolo aj najmladších čitateľov s vekom do jedného roka. Knihovníkov potešilo, že rodičia prichádzali do knižnice so svojimi deťmi, dokonca často práve kvôli nim. Počet týchto rodičov medziročne stúpol, čo sa prejavilo nielen na viditeľne vyššej návštevnosti detského kútika, ale najmä na počte rodinných preukazov. Knižnica ich vydala 1838 pre členov 702 rodín," uviedla.



Počet detí do 15 rokov, zaregistrovaných v knižnici, prekročil 4000. "Práve im boli určené aktivity, ako Klub Knihuľka, šachový klub, hodiny základov programovania, prázdninové letné aktivity, literárne besedy v rámci festivalu S detskou knihou a iné," priblížila.



S aktivitami pre verejnosť zorganizovala knižnica viac ako 1030 podujatí vo forme tvorivých dielní, klubových stretnutí, besied, prednášok, prezentácií. "Navštívilo ich 19.580 ľudí. Veľkými lákadlami sa stal Vesmírny týždeň pod názvom Nie je to sci-fi, výstava Vedecká hračka, literárna výstava Osmijanko či beseda s etnologičkou Katarínou Nádaskou. Mnoho ľudí pritiahol do knižnice kozmonaut Ivan Bella a jeho spomienky na kozmický let okolo Zeme," dodala Neslušanová.